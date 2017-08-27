От хлеба и муки до льна и одежды: как и какого качества формируется новый урожай в Беларуси

Новости Беларуси. Дожди на неделе приостановили ход уборочной в Витебской области. Однако непогода не помешала аграриям собрать зерновой каравай-2017. К этому времени львиная доля зерна была уже в амбарах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Свою помощь в поле комбайнерам предложили белорусские профсоюзы. Это мгновенно положительно сказалось на производственных показателях. Эта столичная мельница за год способна перемолоть 75 тысяч тонн муки. Объемов хватает и для шести столичных хлебозаводов, и для областей, и даже на экспорт остается. Закрома уже полностью заполнены новым урожаем. Зерно аж хрустит.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Зерно наполненное, не щуплое. И оно сегодня соответствует всем требованиям, которые есть. Отсюда большой выход муки. Зерно нового урожая еще должно отлежаться месяца два. Пока в ходу старые запасы. Но в лаборатории уже определили вкус каравая 2017 года.

Мария Гапеева, заместитель директора, начальник лаборатории Минского комбината хлебопродуктов:

Мука нового урожая, можно сказать, в этом году белее была, чем последние 2-3 года. На хлебном предприятии Мария Гапеева 30 лет. Помнит, когда советские буханки пекли из американской муки. Сейчас нам хватает белорусского зерна. А ведь было время, когда цены на хлеб росли как на дрожжах – по девять раз за сутки. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия это помнит. Будучи агроном, Леонид Маринич сам выращивал хлеб, а купить его было невозможно.

Леонид Маринич:

Молочные продукты, масло выдавалось по талонам, по карточкам. Мы сегодня 60% молочной продукции экспортируем и 40% мясной продукции экспортируем. Как механизм нового комбайна теперь слажен, работает вся аграрная вертикаль страны. Продовольственная безопасность – гарантия суверенитета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ерничать здесь никому не надо, потому что те из пятой колонны, которым чем хуже, тем лучше, пытаются тут что-то подкритиковывать, что-то там подсмотреть, рассмотреть. Они просто смешно выглядят в глазах людей. Это вопрос продовольственной безопасности. Когда люди будут накормлены, когда каждый будет иметь, по-народному говоря, кусок хлеба на столе каждый день, тогда и в стране будет мир и порядок. А если этого куска хлеба не будет и к нему чего-то, вот тогда хихиканья быстро прекратятся. Эволюцию всей аграрной отрасли страны наглядно демонстрируют снопы в фойе Минсельхозпрода. А вот так символично выглядит урожай-2017. Кстати, этот сноп колосьев символизирует еще единение и консолидацию нации во время уборочной страды.

Также связать в единую цепочку должны всю животноводческую отрасль. В стране не фермы, а комплексы. Молоко для Беларуси, что нефть для соседей – стратегический продукт, причем в отличие от углеводородов – возобновляемый. Мы в пятерке мировых молочных держав. Александр Лукашенко:

Некоторые в правительстве у нас считают, да и в Национальном банке так думают, что тратить деньги на какие-то фермы – это дело десятистепенной важности, и не нужно это делать. Это все убытки. Так вот, если бы этого не было, сегодня бы и сельское хозяйство отсутствовало в стране. Белорусские животноводы в суверенной Беларуси научили коров ходит под музыку строем и водить хороводы вокруг доильных аппаратов. Снимать сливки с молочной отрасли можно не только на роботизированных фермах. В хозяйстве «Асилок» осилили заветные шесть тысяч литров молока с коровы в типовых комплексах.

Валерий Майсюк, директор ОАО «Асилок» Узденского района:

Здесь у нас очень экономичный вариант: выталкивае бульдозерного типа и подстилаем соломой, коровы находятся на лежаках. Удешевить и сократить рентабельность – значит повысить конкурентоспособность. Товары из Беларуси в 50 странах мира. Леонид Маринич:

Сертификат пересечения Экватора – Эквадора. Даже туда добралась наша продукция. Леонид Маринич:

За семь месяцев мы уменьшили экспорт в Российскую Федерацию практически на 4%. Если ранее было 95,6%, сегодня – 91%. За семь месяцев экспорт продукции на 1 млрд 200 тысяч долларов. Беларусь способна накормить, а еще приодеть – тоже самым качественным товаров. Одеждой из льна. Но воз, вернее, ткань и ныне там. Александр Лукашенко:

Хотелось бы посмотреть с другого конца или хвоста на эту проблему. Рынок сегодня есть для льнопродукции? Почему сегодня на льнокомбинате на складах залежи тканей? И не дай бог, Владимир Ильич, это так. Людмила Лабкова – известный белорусский дизайнер – вынуждена использовать турецкие ткани. С нашими производителями легче нервы вымотать, чем необходимую нить.