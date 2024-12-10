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МВФ: Беларусь стала 3-й в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024-м

10 декабря 2024 10:40
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Беларусь оказалась на третьем месте в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда, которые визуализировала медиакомпания Visual Capitalist, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВФ: Беларусь стала 3-й в рейтинге стран Европы по прогнозируемому росту ВВП в 2024-м-2

Вместе с Беларусью третью позицию разделила Россия, рост ВВП которой также составит 3,6 %. Возглавила рейтинг Мальта с экономикой, в значительной степени ориентированной на услуги, включая туризм и финансы. Торговля, туризм, общественное питание и строительство позволило высоко подняться Сербии. Что касается наших соседей по ЕС, рост ВВП Польши и Литвы ожидается на уровне 3,0 % и 2,4 % соответственно. Латвия и вовсе не попала в этот рейтинг.

Впрочем, вне турнирной таблицы оказались и крупнейшие экономики континента. В Германии ВВП падает и достигнет по итогам года уровня -0.2 %. Резко снизился экспорт. Возрос уровень безработицы. О сокращении персонала заявили крупные автогиганты, что в начале декабря вызвало бурное недовольство. Отстаивать свои права люди вышли на улицы.

# Статистика

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