Объёмы промпроизводства Беларуси увеличились в 13 раз за последние 30 лет

Конкурентоспособность белорусской промышленности растет: за последние 30 лет объемы промпроизводства в стране увеличились без малого в 13 раз. Таковы данные Министерства экономики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам специалистов, совершить качественный рывок позволило активное внедрение инноваций, развитие новых направлений.

Хорошую репутацию «сборочного цеха» Беларусь заслуженно имела еще в советские времена, этот потенциал сохранен и приумножен. Электропоезда и электробусы, легковые автомобили и беспилотные карьерные самосвалы, комбайны на газовом топливе, энергонасыщенные тракторы, харвестеры и форвардеры – только часть списка новой продукции под маркой «Сделано в Беларуси». На БЕЛАЗе создан самый большой в мире карьерный самосвал, его грузоподъемность – 450 тонн. Вклад традиционных отраслей нефтехимии, производства минеральных удобрений, деревообработки значительно возрос благодаря модернизации предприятий. Конкурентоспособность нашей индустрии подтверждается позицией Беларуси в мировом рейтинге – 53-я строка из 153 стран. В октябре промышленность Беларуси по-прежнему демонстрировала высокие темпы роста – 106,2 %.