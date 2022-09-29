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Особенно оценили глазированные сырки без сахара. Какую ещё белорусскую продукцию распробовали в Дамаске?

29 сентября 2022 15:21
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Вкус белорусской молочки по достоинству оценили в эти дни в Дамаске. Там проходит международная выставка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно оценили глазированные сырки без сахара. Какую ещё белорусскую продукцию распробовали в Дамаске?-1

Отечественные производители представили на экспозиции сливочный крем, сыворотки, глазированные сырки, творожные десерты, а также мягкие и твердые сыры. Более пристальное внимание было направлено на новинку производства – глазированные сырки без добавления сахара.

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# Беларусь-Сирия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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