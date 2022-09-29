Новости экономики за 29.09.2022

Сколько в стране фермерских хозяйств и какой их вклад в сбор республиканского урожая? Что представили белорусские производители на международной выставке в Дамаске и какую отечественную продукцию ждут на африканском континенте? Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАВЯТ НОВЫЕ РЕКОРДЫ Фермерские хозяйства Беларуси с каждым годом ставят новые рекорды. Сегодня это динамично и активно развивающийся сектор экономики. Доля фермеров в общем вале сельского хозяйства страны в последние годы выросла по всем группам, но особенно в производстве овощей. В 2021 году белорусские фермеры, например, обеспечили сбор 21 % овощей и 8,5 % картофеля. Хотя в их пользовании находится в среднем 78 гектаров на одно хозяйство.

Сегодня в республике 3 642 действующих фермерских хозяйства. За последние 5 лет их число выросло на 625. Растениеводство – приоритетное направление белорусских фермеров, которые из пашни в 2021 году извлекли 92 % своей товарной продукции. На уровне регионов для развития фермерских хозяйств предусмотрены удешевление стоимости топлива, кредитная поддержка с льготной процентной ставкой. Средства республиканского бюджета направляются в рамках государственной программы «Аграрный бизнес». Бенин заинтересован в поставках белорусской молочной продукции. Что могут дать нам рынки Африки, читайте здесь. ЕЭК ПРОДЛИЛА НА ПОЛГОДА ДЕЙСТВИЕ НУЛЕВЫХ ПОШЛИН НА РЯД ТОВАРОВ КРИТИЧЕСКОГО ИМПОРТА Нулевые ставки пошлин и тарифные льготы в отношении отдельных видов товаров критического импорта в ЕАЭС будут продлены до конца марта 2023 года. Продление коснется сырья фармацевтической и химической продукции. При этом по ряду товарных позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение будет принято в ближайшее время.

До введения антироссийских санкций импорт молочной продукции из Беларуси облагался таможенной пошлиной в 15 %. Санкции заставили членов ЕАЭС пересмотреть таможенные процедуры и обнулить импортные пошлины на более чем 450 групп товаров, в том числе продовольственные и сырье для их производства. Это позволило экономикам стран ЕАЭС адаптироваться к работе в условиях санкций. Нулевые ставки пошлин могут повысить экспорт из Беларуси молочной продукции как минимум на 10 %. НАЦБАНК РАСШИРИЛ СПИСОК ВАЛЮТ, К КОТОРЫМ БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС Нацбанк расширил список иностранных валют, к которым будет устанавливать официальный курс. После канадского доллара теперь в этом перечне катарский риал. Таким образом, финансовый регулятор будет устанавливать официальный курс 79 иностранных валют.