Новости экономики за 29.09.2022
Сколько в стране фермерских хозяйств и какой их вклад в сбор республиканского урожая? Что представили белорусские производители на международной выставке в Дамаске и какую отечественную продукцию ждут на африканском континенте?
Обо всем подробнее в экономическом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАВЯТ НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Фермерские хозяйства Беларуси с каждым годом ставят новые рекорды. Сегодня это динамично и активно развивающийся сектор экономики. Доля фермеров в общем вале сельского хозяйства страны в последние годы выросла по всем группам, но особенно в производстве овощей. В 2021 году белорусские фермеры, например, обеспечили сбор 21 % овощей и 8,5 % картофеля. Хотя в их пользовании находится в среднем 78 гектаров на одно хозяйство.
Сегодня в республике 3 642 действующих фермерских хозяйства. За последние 5 лет их число выросло на 625. Растениеводство – приоритетное направление белорусских фермеров, которые из пашни в 2021 году извлекли 92 % своей товарной продукции. На уровне регионов для развития фермерских хозяйств предусмотрены удешевление стоимости топлива, кредитная поддержка с льготной процентной ставкой. Средства республиканского бюджета направляются в рамках государственной программы «Аграрный бизнес».
Бенин заинтересован в поставках белорусской молочной продукции. Что могут дать нам рынки Африки, читайте здесь.
ЕЭК ПРОДЛИЛА НА ПОЛГОДА ДЕЙСТВИЕ НУЛЕВЫХ ПОШЛИН НА РЯД ТОВАРОВ КРИТИЧЕСКОГО ИМПОРТА
Нулевые ставки пошлин и тарифные льготы в отношении отдельных видов товаров критического импорта в ЕАЭС будут продлены до конца марта 2023 года. Продление коснется сырья фармацевтической и химической продукции. При этом по ряду товарных позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение будет принято в ближайшее время.
До введения антироссийских санкций импорт молочной продукции из Беларуси облагался таможенной пошлиной в 15 %. Санкции заставили членов ЕАЭС пересмотреть таможенные процедуры и обнулить импортные пошлины на более чем 450 групп товаров, в том числе продовольственные и сырье для их производства. Это позволило экономикам стран ЕАЭС адаптироваться к работе в условиях санкций. Нулевые ставки пошлин могут повысить экспорт из Беларуси молочной продукции как минимум на 10 %.
НАЦБАНК РАСШИРИЛ СПИСОК ВАЛЮТ, К КОТОРЫМ БУДЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС
Нацбанк расширил список иностранных валют, к которым будет устанавливать официальный курс. После канадского доллара теперь в этом перечне катарский риал. Таким образом, финансовый регулятор будет устанавливать официальный курс 79 иностранных валют.
Включение катарского риала может говорить о расширении торговых отношений Беларуси с Катаром. В предыдущие годы в основном на рынок этой страны Персидского залива отгружались консервированная рыбная продукция, молочная сыворотка, сливки, молоко. Основную долю импорта занимают поставки полимеров этилена.
Особенно оценили глазированные сырки без сахара. Какую еще белорусскую продукцию распробовали в Дамаске, читайте здесь.