Опубликована схема работы газопровода «Ямал–Европа»

Общая протяженность газотранспортной системы Беларуси в однониточном исчислении составляет свыше двух с половиной тысяч километров.
Владимир Горбацевич, начальник Минского управления магистральных газопроводов:
Магистральный газопровод Ямал-Европа диаметром 1420 миллиметров проходит здесь.
А вот здесь — его остановка по требованию. Фильтрация, сжатие и несколько стадий очистки. Сложнейшие химические реакции проходят в этих агрегатах.
Владимир Горбацевич, начальник Минского управления магистральных газопроводов:
С выхода агрегата поступает на аппарат воздушного охлаждения и по выходному шлейфу обратно в трассу.
Газ под давлением 75 атмосфер движется по трубам. Как настоящий путешественник, пройдя сотни километров, он теряет свою энергию. Чтобы восстановить силу и свойства, ему необходима реабилитация. Вот эти компрессорные станции и выполняют восстановительную функцию. Сложнейшее оборудование и высококвалифицированные специалисты. Частоту вращения каждого механизма и состояние углеводородного гостя здесь видят в режиме он-лайн.
Александр Жуков, начальник компрессорной станции «Минск»:
Учиться приходится постоянно, без этого здесь работать нельзя. У меня весь инженерно-технический персонал имеет высшее образование и многие рабочие учатся в институтах.
Понятно, что сооружение и обслуживание трубопровода весьма дорогостояще, тем не менее — это наиболее дешёвый способ транспортировки газа. Вот по этим желтым артериям (см. видео. – ред.) голубой товар идет на экспорт. В Литву, Украину, Польшу, Калининградскую область. Тысячи людей, сотни агрегатов и десятки единиц техники по всей нашей стране обеспечивают ему надежный эскорт.
Качество природного газа - как транспортируемого в зарубежные страны, так и поставляемого нашим потребителям - постоянно контролируют два десятка химико-аналитических лабораторий по всей Беларуси. Служба контроля ежегодно подтверждает свою техническую компетентность, причем на самом высоком уровне.
Ольга Юруть, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ