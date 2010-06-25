Опубликована схема работы газопровода «Ямал–Европа»

Сложный и дорогостоящий процесс транспортировки российского газа в страны Европы обеспечивают белорусские специалисты. На магистральных газопроводах «Белтрансгаз» работают около сотни газоперекачивающих агрегатов. Ведь чтобы качественное топливо дошло до конечного потребителя, недостаточно лишь проложить трубопровод.

Общая протяженность газотранспортной системы Беларуси в однониточном исчислении составляет свыше двух с половиной тысяч километров.

Владимир Горбацевич, начальник Минского управления магистральных газопроводов:

Магистральный газопровод Ямал-Европа диаметром 1420 миллиметров проходит здесь.

А вот здесь — его остановка по требованию. Фильтрация, сжатие и несколько стадий очистки. Сложнейшие химические реакции проходят в этих агрегатах.

Владимир Горбацевич, начальник Минского управления магистральных газопроводов:

С выхода агрегата поступает на аппарат воздушного охлаждения и по выходному шлейфу обратно в трассу.

Газ под давлением 75 атмосфер движется по трубам. Как настоящий путешественник, пройдя сотни километров, он теряет свою энергию. Чтобы восстановить силу и свойства, ему необходима реабилитация. Вот эти компрессорные станции и выполняют восстановительную функцию. Сложнейшее оборудование и высококвалифицированные специалисты. Частоту вращения каждого механизма и состояние углеводородного гостя здесь видят в режиме он-лайн.

Александр Жуков, начальник компрессорной станции «Минск»:

Учиться приходится постоянно, без этого здесь работать нельзя. У меня весь инженерно-технический персонал имеет высшее образование и многие рабочие учатся в институтах.

Понятно, что сооружение и обслуживание трубопровода весьма дорогостояще, тем не менее — это наиболее дешёвый способ транспортировки газа. Вот по этим желтым артериям (см. видео. – ред.) голубой товар идет на экспорт. В Литву, Украину, Польшу, Калининградскую область. Тысячи людей, сотни агрегатов и десятки единиц техники по всей нашей стране обеспечивают ему надежный эскорт.

Качество природного газа - как транспортируемого в зарубежные страны, так и поставляемого нашим потребителям - постоянно контролируют два десятка химико-аналитических лабораторий по всей Беларуси. Служба контроля ежегодно подтверждает свою техническую компетентность, причем на самом высоком уровне.

Ольга Юруть, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ