«Огромный интерес вызывает торговля, фармацевтика, энергетика, машиностроение, IT»: словацкие предприниматели о сотрудничестве с Беларусью

Новости Беларуси. В атмосфере открытого и конструктивного диалога. В Минске прошли переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке дня – весь спектр партнерских отношений. Однако ключевым направлением стало торгово-экономическое сотрудничество. В частности, стороны условились продолжить работу по активизации торговли, а также способствовать реализации совместных проектов.
Мирослав Лайчак, министр иностранных и европейских дел Словакии:
Наши предприниматели очень заинтересованы в том, чтобы развивать отношения. У нас, я чувствую и хорошо вижу, огромный интерес вызывает, прежде всего, торговля, фармацевтика, энергетика, машиностроение, IT. Мы тоже знаем, на сколько ваша страна является лидером в области IT.
Министры также обсудили развитие отношений между Беларусью и Европейским союзом, перспективы взаимодействия с другими международными организациями, в частности с ООН и ОБСЕ.