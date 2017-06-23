«Огромный интерес вызывает торговля, фармацевтика, энергетика, машиностроение, IT»: словацкие предприниматели о сотрудничестве с Беларусью

Новости Беларуси. В атмосфере открытого и конструктивного диалога. В Минске прошли переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Беларуси и Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня – весь спектр партнерских отношений. Однако ключевым направлением стало торгово-экономическое сотрудничество. В частности, стороны условились продолжить работу по активизации торговли, а также способствовать реализации совместных проектов.