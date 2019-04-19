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«Один из самых лучших проектов в Беларуси». Гуцериев о строительстве Нежинского ГОК

19 апреля 2019 06:57
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Новости Беларуси. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината идет в соответствии с графиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это еще раз подтвердили главные инвесторы проекта.

Мощность второго в Беларуси предприятия по производству калийных удобрений будет составлять до 2 миллионов тонн хлорида калия в год.

«Один из самых лучших проектов в Беларуси». Гуцериев о строительстве Нежинского ГОК-1

«Один из самых лучших проектов в Беларуси». Гуцериев о строительстве Нежинского ГОК-3

Михаил Гуцериев, председатель Совета директоров ИООО «Славкалий»:
Это будет один из самых лучших проектов в Беларуси с точки зрения технологичности, освоения, с точки зрения новых технологий, качества, себестоимости строительства. Мы хотим построить такое необычное современное предприятие.

Помимо производственного блока, в Любанском районе меняется и социальная инфраструктура. Рядом с комбинатом будет дополнительно построено четыре многоквартирных жилых дома для будущих сотрудников предприятия. К слову, сейчас на строительстве объектов работают более полутысячи человек.

«Один из самых лучших проектов в Беларуси». Гуцериев о строительстве Нежинского ГОК-6

«Один из самых лучших проектов в Беларуси». Гуцериев о строительстве Нежинского ГОК-8

# Предприятия Беларуси # Экономика # Михаил Гуцериев # Фотофакт

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