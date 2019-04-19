«Один из самых лучших проектов в Беларуси». Гуцериев о строительстве Нежинского ГОК

Новости Беларуси. Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината идет в соответствии с графиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это еще раз подтвердили главные инвесторы проекта.

Мощность второго в Беларуси предприятия по производству калийных удобрений будет составлять до 2 миллионов тонн хлорида калия в год.