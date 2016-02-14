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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 14 февраля: влияние цен на нефть и газ на экономику Беларуси и можно ли от этого уйти?

14 февраля 2016 20:13
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Как ни крути, так получается, что основными факторами, которые влияют на благосостояние белорусских семей, являются все-таки цены на энергоресурсы и полезные ископаемые, которые мы в Беларуси даже не добываем. Мы очень здорово научились реагировать и разбираться в ценах на нефть и газ. Во всяком случае, то, что зависит от цены на нефть, очень легко определить по покупательской способности нашей заработной платы. Мы следим за ценой на газ, потому что совсем в скором будущем мы будем платить всю цену за газ, который отапливает наши с вами жилища. Поэтому вопрос нашей программы «что происходит», может быть, стоило бы задать таким образом: что происходит с ценой на нефть и с ценой на газ? Но мы решили поступить немножко по-другому.

Если мы настолько зависим от этих цен, которые во всем мире давно признано считать, к примеру, нефтяной рынок, самым спекулятивным, если мы настолько зависим от скачков этой стоимости, этой цены, которая формируется далеко  от Беларуси, иногда вовсе не по экономическим принципам, может быть, можно придумать что-то такое, чтобы ограничить нашу зависимость от скачков цен на нефть? Об этом поговорим в программе «Простые вопросы».

Гости в студии:
Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ;
Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ;
Леонид Шенец, первый заместитель министра энергетики Республики Беларусь;
Владимир Нистюк, исполнительный директор Ассоциации «Возобновляемая энергетика»;
Михаил Малашенко, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь – директор Департамента по энергоэффективности;
Виктор Жук, директор издательской группы «Дело» 
и другие.

# Экономика # Государственная политика в области ценообразования # Михаил Ковалев # Леонид Шенец # Елена Семак # Виктор Жук # Владимир Нистюк # Михаил Малашенко

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