«Очень вкусная вода». Венгры оценили качество белорусской воды

Новости Беларуси. Водоканалы Минска и Будапешта подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусов и венгров объединяют общие цели. Это повышение качества питьевой воды, а также снижение стоимости услуг.

В 2019 году Минский водоканал отмечает 145-тилетие. Сегодня это одно из крупнейших и высокотехнологичных предприятий.

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»: Мы вышли на сотрудничество с водоканалами, которые равны нам по масштабу, однозначны по пониманию проблем. Это питерский водоканал, это водоканал Астаны. В прошлом году мы подробно изучили, как работает будапештский водоканал.

Янош Гомбасеги, региональный директор ЗАО «Будапештский водоканал»: Есть места, где коллеги из минского водоканала впереди нас, поэтому сотрудничество – это всегда полезно для всех.

Жолт Чутора, Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Беларуси:

Я здесь живу и работаю. И я регулярно пользуюсь минской водой. И я могу сказать, что очень вкусная вода. Поэтому люблю вашу компанию. Между нашими странами очень хорошие отношения.

Питьевая вода в столице, впрочем, как и по всей стране, соответствует всем международным критериям безопасности.