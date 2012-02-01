Сергей Румас: Временные трудности позади, ситуация на потребительском рынке стабильная

Белорусское Правительство прогнозирует стабильность на потребительском рынке. После резких колебаний ажиотажного спроса на сахар, масло, бытовую технику и другие товары в 2011-ом ситуация с начала нынешнего года развивается нормально.



По итогам января рост цен не превысит 2%. С такими темпами инфляция в 2012 удержится в рамках запланированных 22%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Временные трудности позади, ситуация на потребительском рынке стабильная. Сегодня видим, что цены на ряд товаров начали снижаться, в первую очередь, на импортные, в виду того, что нет колебания по курсу белорусского рубля. Поэтому мы рассчитываем, что в связи с снижением инфляционных процессов ситуация и далее будет оставаться стабильной.