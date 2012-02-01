Объем взаимной торговли между Беларусью, Россией и Казахстаном возрос на 40%

А товарооборот нашей страны и Казахстана увеличился вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Это отметил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в нашей стране Анатолий Смирнов на встрече в Совете Республики Национального собрания Беларуси по случаю завершения его дипломатической миссии.



Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Единое экономическое пространство – это продолжение. Я думаю, что в этот период должна проходить унификация законодательной базы, решение многих других вопросов. В перспективе мы от Единого экономического пространства идем к Евразийскому союзу. Это уже более продвинутое интеграционное объединение, и, конечно же, в моем понимании оно должно расширяться. И кроме наших трех стран, которые сегодня есть в Едином экономическом пространстве, должны присоединяться и те страны, которым позволяет экономика и желание.