Объединенные Арабские Эмираты будут активно инвестироваться в Беларусь

Новости Беларуси. Объединенные Арабские Эмираты будут активно инвенстировать в Беларусь. Об этом заявил посол ОАЭ в Беларуси на встрече с Александром Лукашенко. Дипломат, который завершает свою миссию в Беларуси, отметил высокий уровень сотрудничества, который основан на теплых личных контактах лидеров двух государств. Цели амбициозные — увеличить товарооборот в 7 раз.

Основной торговый партнер Беларуси среди стран Персидского залива, богатейшее государство региона и крупнейший мировой инвестор. Капиталы Эмиратов работают по всему миру: от 70-миллиардных проектов по обновлению инфраструктуры Индии до финансирования футбольных клубов на «Туманном Альбионе». Сотрудничество с Беларусью развивается очень интенсивно. Александр Лукашенко четыре раза посещал Эмираты. Визит 2014 года «открыл» цифры нового порядка.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь (октябрь 2014, ОАЭ):

Мне кажется, что тот объем торговли, который определен нашим комитетом, белорусско-эмиратским, в 500 млн долларов, мы должны обязательно достичь.

Тогда же была подписана «дорожная карта» конкретных действий. Беларусь в этот азиатский регион наращивает экспорт. Его основа — калийные удобрения, седельные тягачи, грузовые автомобили и акриловые волокна. Прямые контакты с ОАЭ уже налажены у Минского автомобильного завода и Белорусского металлургического завода. Можно сказать, страны за короткий срок сделали настоящий прорыв в сотрудничестве.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тот период, когда вы представляли свою страну в Беларуси, не прошел даром. Это был период, насыщенный активным сотрудничеством. Мы определили основные направления, выкристаллизовали их, по которым готовы сотрудничать с Арабскими Эмиратами. Не скажу, что мы имеем товарооборот, соответствующий потенциалу двух стран. Товарооборот в 70 миллионов за прошлый год – это не тот товарооборот, который должен существовать между нашими государствами. Я думаю, что на порядок выше он должен быть. И мы с вами должны приложить максимум усилий для этого. Тем не менее еще раз хочу подчеркнуть, что период вашего руководства, дипломатической миссии Эмиратов в Беларуси был исключительно положительным. И я вам благодарен за это. Это говорит о том, что вы желанный гость в Беларуси, вы всегда можете приехать в нашу страну без всяких формальностей, и мы будем всегда рады видеть вас здесь.

Я уже говорил, что мы определились по основным направлениям сотрудничества. Мы можем предложить Эмиратам буквально все, что их интересует. Главное здесь – нам более активно решать те вопросы, которые перед нами стоят. И реализовывать ту дорожную карту, которую мы определили с руководством вашей страны. Я думаю, что у нас еще не один раз будет возможность встретиться с вами и на вашей земле, и мы ждем ваших руководителей у нас в Беларуси. Вы для нас очень надежные партнеры и друзья. Поэтому еще раз благодарю вас. Передайте самые добрые пожелания руководству Эмиратов за ту помощь, ту поддержку, которую они всегда оказывали нашей Беларуси.

Сегодня в Беларуси зарегистрировано 14 организаций с участием эмиратского капитала. А представители деловых кругов этого государства частые гости в Синеокой. Интересов масса.

Султан Бен Саид Аль-Мансури, министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов:

Мы хотим улучшить наше инвестиционное и экономическое сотрудничество. Нам наиболее интересны три сферы взаимодействия: образование, промышленность и туризм. К тому же наше государство может быть площадкой для реэкспорта белорусских товаров в третьи страны. На первый план выходит задача продвижения белорусской продукции не только на рынки арабских государств и Ближнего Востока, но и на рынки Восточной Африки.

Подтверждение этих слов — в сегодняшних тезисах посла Объединенных Арабских Эмиратов, который недвусмысленно подчеркнул, что отношения между государствами более чем отличные.

Мухаммед Абдалла Мухаммед Аль-Гафли, Чрезвычайный и Полномочный Посол Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Беларусь:

Для меня была большая честь представлять Объединенные Арабские Эмираты в вашей красивой и дружественной стране. Я ни одного дня не чувствовал, что нахожусь в другом государстве. Период моего пребывания был очень активным. Я думаю, так было благодаря стремлению наших друзей из Беларуси, благодаря их заинтересованности в сотрудничестве. Наши дипломатические отношения более чем отличные. Особенно это касается отношений между лидерами двух стран. Как вы уже отметили, наше сотрудничество в экономике пока не достигло того уровня, что и политические отношения между странами. Хотел бы подтвердить, что мы идем по пути развития, и 70 миллионов долларов это не та цифра, которая может нас удовлетворить. Мы будем стремиться ее увеличить.

Таким образом, между странами заложен серьезный фундамент сотрудничества, на котором возможно интенсивное развитие взаимоотношений. А в современном мире таким небольшим государствам жизненно необходимо объединять усилия, несмотря ни на какие расстояния, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.