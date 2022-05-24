«Новые контракты заключаем». Это предприятие в Микашевичах наращивает обороты во время санкций

Новости Беларуси. Региональный, адресный подход к стратегическому партнеру (России) позволяет эффективнее работать на рынке страны-соседки. Один из крупнейших производителей железобетонных коммуникаций Беларуси расширяет работу с российскими городами – поставки за это полугодие выросли почти в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стадионы, аэропорты, железная дорога и даже военные базы строятся с белорусскими компонентами. Кристина Протосовицкая знает, когда дела в гору, а не труба.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Санкции! Казалось бы, дело труба. Но как бы не так. Один из крупнейших производителей труб и шпал в СНГ находится в Беларуси. Поставки – от Балтийского моря до Тихого океана. Несмотря на неблагоприятный прогноз, в этом полугодии объемы производства только растут. Главный конек, чтобы конкурировать на внешних рынках: большая мощность, широкая линейка и хорошее качество. Рецепт на предприятии в Микашевичах усвоили еще в 1990-е, когда остались один на один с рынком. После развала Союза выстояли и в 2000-х за счет собственных средств провели модернизацию. Объемы производства увеличили в 2,5 раза при снижении общего числа работников в три, а это дало колоссальную эффективность.

Сегодня оборудование позволяет производить все, что существует в мире. Совместно с проектировщиками создают масштабные и эксклюзивные продукты для стройки. Стадионы к чемпионату мира по футболу, сочинские олимпийские объекты, аэропорты (от Шемереметьево до Симферополя) – неполный перечень, где заложены белорусские трубы. А прибалтийские и российские составы идут по шпалам, сделанным в Микашевичах.

Татьяна Гаврилович, заместитель директора по производству предприятия «Спецжелезобетон»:

Цемент белорусский, щебень белорусский, песок тоже, арматура тоже БМЗ для труб, для шпал берется российская проволока. Наше оборудование позволяет очень быстро менять номенклатуру – сегодня можем трогать 300, завтра 400, послезавтра 1 000 поставить. Оборудование требует постоянной заботы: комплектующие, оснастка. Сегодня на предприятии для этого продумывают новую логистику и заручаются поддержкой поставщиков.

Василий Басевич, директор предприятия «Спецжелезобетон»:

Альтернативу ищем. В первую очередь на внутреннем рынке. То есть мы пытаемся разместить заказы. Наши машиностроители, другие отрасли подключаются к этому. Есть возможность часть заменить отечественными, часть взять на российском рынке. И Китай.

Сбыт не испытал шторма. На Украину и Прибалтику приходилось меньше 5 % экспорта. К слову, в Украине аналогичные заводы вовсе потеряли, просто-напросто закрыли без модернизации. А Прибалтика мечтала о единой железнодорожной логистике от Литвы до Эстонии и закупала белорусские шпалы, но Евросоюз прикрыл проект на полпути. Ни шпал, ни региональной логистики. Предприятие сегодня работает с емким российским рынком – это и удобный расчет, и недетские объемы.