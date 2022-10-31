Новости экономики за 31.10.2022

Новости Беларуси. Аукцион на понижение цены. Сезонные овощи для белорусских потребителей станут еще дешевле. Благодаря чему это стало возможно? Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет также о том, что изменится с новым размером прожиточного минимума, насколько повысятся зарплаты, а также куда отправятся излишки белорусского торфа и будет ли потолок цен российской нефти.

БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПО НОВОМУ АЛГОРИТМУ Биржевые торги плодоовощной продукцией для внутреннего рынка будут проходить по новому алгоритму. Свежую морковь, картофель, свеклу, репчатый лук и чеснок будут реализовывать в формате обратного аукциона – на понижение цены. Это позволит минимизировать затраты на приобретение сезонных овощей для белорусских потребителей. До сих пор с целью поддержки отечественных сельхозпроизводителей в период межсезонья торги проводились по принципу английского аукциона на повышение цены, что позволяло фермерским хозяйствам и СПК получать дополнительную выручку. Теперь, когда новый урожай овощей уже практически собран и наблюдается избыток предложения товара, перед биржевой площадкой стоит задача снизить оптовые закупочные цены для переработчиков и торговых сетей, что в конечном итоге сэкономит деньги покупателей.

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ РАЗМЕРЫ БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА: +3,4 % С 1 НОЯБРЯ В Беларуси утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума. Уже завтра они станут на 3,4 % выше по сравнению с прежним нормативом. Изменение влечет за собой рост некоторых социальных выплат, которые привязаны к этой величине. В частности пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, пособия по уходу за инвалидом и пожилым, а также социальные пенсии.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ УВЕЛИЧАТСЯ В очередной раз в 2022 году повысится размер базовой ставки: с 1 ноября она составит 212 – это почти на 7 % больше, если сравнивать с прошлым годом. Базовую ставку применяют для оплаты труда бюджетников и работников, приравненных к ним, а также сотрудников организаций, которые получают субсидии. Кроме того, размер базовой ставки также влияет и на размер надбавки бюджетников за стаж работы.

В 2022 ГОДУ ДОБЫТО 2,4 МИЛЛИОНА ТОНН ТОРФА. ИЗЛИШКИ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ НА ЭКСПОРТ Еще два торфозавода Беларуси аккредитованы для поставок торфа в Китай. Это позволит расширить возможности по наращиванию экспорта. Несмотря на пандемию и политику санкций, проводимую рядом европейских стран, показатели объема экспорта торфа растут. Плюс 27,3 % за два года. Отгрузка на внешние рынки за 9 месяцев 2022 года выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году торфяная промышленность Беларуси завершила сезон добычи результативно. Объем удалось увеличить почти в 1,5 раза. Предприятия отрасли не только обеспечат внутренний рынок, но и продолжат работать на экспорт.