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Новости экономики за 31.10.2022

31 октября 2022 15:00
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Новости Беларуси. Аукцион на понижение цены. Сезонные овощи для белорусских потребителей станут еще дешевле. Благодаря чему это стало возможно? Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет также о том, что изменится с новым размером прожиточного минимума, насколько повысятся зарплаты, а также куда отправятся излишки белорусского торфа и будет ли потолок цен российской нефти.  

Новости экономики за 31.10.2022-1

БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПО НОВОМУ АЛГОРИТМУ  

Биржевые торги плодоовощной продукцией для внутреннего рынка будут проходить по новому алгоритму. Свежую морковь, картофель, свеклу, репчатый лук и чеснок будут реализовывать в формате обратного аукциона – на понижение цены. Это позволит минимизировать затраты на приобретение сезонных овощей для белорусских потребителей. До сих пор с целью поддержки отечественных сельхозпроизводителей в период межсезонья торги проводились по принципу английского аукциона на повышение цены, что позволяло фермерским хозяйствам и СПК получать дополнительную выручку. Теперь, когда новый урожай овощей уже практически собран и наблюдается избыток предложения товара, перед биржевой площадкой стоит задача снизить оптовые закупочные цены для переработчиков и торговых сетей, что в конечном итоге сэкономит деньги покупателей.  

Новости экономики за 31.10.2022-4

В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ РАЗМЕРЫ БЮДЖЕТА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА: +3,4 % С 1 НОЯБРЯ  

В Беларуси утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума. Уже завтра они станут на 3,4 % выше по сравнению с прежним нормативом. Изменение влечет за собой рост некоторых социальных выплат, которые привязаны к этой величине. В частности пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, пособия по уходу за инвалидом и пожилым, а также социальные пенсии.  

Новости экономики за 31.10.2022-7

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ УВЕЛИЧАТСЯ  

В очередной раз в 2022 году повысится размер базовой ставки: с 1 ноября она составит 212 – это почти на 7 % больше, если сравнивать с прошлым годом. Базовую ставку применяют для оплаты труда бюджетников и работников, приравненных к ним, а также сотрудников организаций, которые получают субсидии. Кроме того, размер базовой ставки также влияет и на размер надбавки бюджетников за стаж работы.  

Новости экономики за 31.10.2022-10

В 2022 ГОДУ ДОБЫТО 2,4 МИЛЛИОНА ТОНН ТОРФА. ИЗЛИШКИ НАЧАЛИ ПРОДАВАТЬ НА ЭКСПОРТ  

Еще два торфозавода Беларуси аккредитованы для поставок торфа в Китай. Это позволит расширить возможности по наращиванию экспорта. Несмотря на пандемию и политику санкций, проводимую рядом европейских стран, показатели объема экспорта торфа растут. Плюс 27,3 % за два года. Отгрузка на внешние рынки за 9 месяцев 2022 года выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году торфяная промышленность Беларуси завершила сезон добычи результативно. Объем удалось увеличить почти в 1,5 раза. Предприятия отрасли не только обеспечат внутренний рынок, но и продолжат работать на экспорт.  

Новости экономики за 31.10.2022-13

ПОТОЛКА ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ  

Потолка цен на российскую нефть может и не быть. Концепцию идеи пересмотрели сами американцы, потому что понимают риски ускорения инфляции и политической дестабилизации внутри стран большой семерки. Предполагалось, что ограничение цены введут против танкерной нефти, которую перевозят по воде. Рычаг давления – страховка. Ее не будут выписывать, если нефть в этом танкере приобретена за цену выше стоимостного потолка. Идея зародилась в июле, обозначив максимальный ценник в 40 долларов за баррель при рыночных ценах почти в 3 раза выше. На дворе уже осень, ценник определили в 60, а Россия объявила, что не будет поставлять нефть в страны, которые поддержат инициативу потолка цен.  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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