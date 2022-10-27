Новости экономики на РТР-Беларусь за 27.10.2022

Экономика Беларуси восстанавливается после спада, на Минском рынке недвижимости растет спрос, а отечественные сыроделы осваивают выпуск элитных сортов продукции. Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Белорусская экономика вышла на восстановительную динамику В последние несколько месяцев белорусская экономика вышла на траекторию восстановительной динамики. Об этом заявили в профильном министерстве. Так, рост достигнут в сельском хозяйстве, промышленности, IT-секторе.

Увеличилось производство сельскохозяйственной и бытовой техники, интегральных схем. Такого результата удалось добиться благодаря своевременной реакции на неблагоприятные внешние факторы. Правительство принимает меры, чтобы сохранить рост экономики. Дополнительную устойчивость на финансовом и валютном рынках придает положительное сальдо белорусской торговли. Сегодня оно превышает рекордные 3 миллиарда долларов. Это один из самых важных показателей, который говорит о сбалансированности экономики и тенденциях к росту. В июле-сентябрь в Минске продали недвижимости на 52 миллиона долларов На Минском рынке недвижимости продолжает расти покупательская активность. По данным Национального кадастрового агентства, третий квартал стал одним из самых результативных за последние 5 лет.

В июле-сентябре реализовано почти 200 тысяч квадратных метров жилья. А общий заработок продавцов превысил 52 миллиона долларов. По сравнению со вторым кварталом рост по площади и выручке – более 9 %. Чаще всего в столице покупают квартиры площадью до 45 квадратных метров. Стоимость одного квадрата на первичном рынке с апреля почти не изменилась, на вторичном подросла на несколько процентов. Эксперты считают, что к концу 2022 года рост продаж замедлится, а цены останутся на прежнем уровне. Беларусь расширила производство молочной продукции Беларусь – один из главных мировых экспортеров молочной продукции. В последнее время на нее приходится более 42 % в общем объеме поставок нашего продовольствия. Торговые маршруты пролегают в несколько десятков стран мира.

В ассортименте более 1 800 наименований товаров, значительная часть из них – сыры. Наши предприятия выпускают 380 сортов. В последние годы значительно нарастили производство выдержанных сыров, продуктов с наполнителями и специями, с различными ароматами. Белорусские сыроделы готовы и к импортозамещению: освоены итальянские рецепты таких сортов, как рикотта, крем-чиз, маскарпоне, моцарелла. Планируется увеличить выпуск сыра с белой плесенью. Потенциал наших предприятий представили на форуме «Беларусь молочная», который прошел в Минске. Участие в нем приняли несколько сотен делегатов из пяти стран мира. Курсы валют на 27 и 28 октября