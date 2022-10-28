Новости экономики на РТР-Беларусь за 28.10.2022

Очередные новшества в правилах формирования цен на мясо птицы. Изменение уровня безработицы в Беларуси. И ситуация на валютном рынке. Об этом и не только в экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Как теперь устанавливается цена на мясо птицы?

В Беларуси снова поменяли подходы к ценообразованию на сырое куриное мясо. Теперь наценка импортеров ограничена 20 %, а оптовики и розница смогут добавлять к цене не больше 15 %. Такие нормы закрепили в постановлении № 66 Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Кроме того, по-прежнему запрещено заниматься разделкой куриных тушек непосредственно в магазинах. В целом ситуация с ценами стала меняться после принятия жестких мер. По данным мониторингов, доступнее стали картофель, репчатый лук, морковь, свекла, чеснок, яблоки. А общая стоимость потребительской корзины для семьи из четырех человек в октябре уменьшилась на 3,5 рубля. Уровень безработицы в стране упал на 0,3 %

В Беларуси снижается уровень безработицы. По данным Белстата, в третьем квартале доля незанятых в экономике граждан уменьшилась на 0,3 %. Как сообщили в ведомстве, в сентябре количество трудоустроенных достигло 4 миллионов 190 тысяч человек. Это 84 % от всего числа трудоспособных белорусов. При этом доля работающих женщин на 2 % больше, чем показатель среди мужчин. Примерно на столько же выше уровень занятости в городах в сравнении с сельской местностью. Самым популярным способом найти работу остаются интернет-площадки. Высок и показатель трудоустройства по рекомендации знакомых. Также некоторые соискатели обращаются непосредственно к работодателю или в службу занятости. В Беларуси увеличат использование электротранспорта

Будущее – за электротранспортом. К 2025 году в Беларуси планируют значительно увеличить его использование. Цель – вывести экологичные машины более чем на треть городских маршрутов. Это касается всех городов. Пока самый большой объем электротранспорта – в Минске. Доля автобусов и электробусов в автопарке Минсктранса – 45 %. Ежедневно они перевозят более миллиона человек. Всего на балансе города находятся 73 электробуса и 220 троллейбусов, многие из которых имеют запас автономного хода. Это позволяет открывать новые маршруты без дорогостоящего создания транспортной инфраструктуры. Один из них с июня проходит через проспект Независимости, где троллейбусы не ездили 20 лет. Курсы валют на 28 и 29 октября