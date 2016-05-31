Новости экономики за 31.05.2016

Новости Беларуси. В июне Беларусь заработает больше на экспорте нефти. В том числе за счет увеличения общей стоимости сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отразится ли рост пошлин на «черное золото» на цене топлива на АЗС, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

НЕФТЕДОЛЛАРЫ

Беларусь с 1 июня повышает пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС. Товарный бензин подорожает на без малого 9 долларов за тонну, сырая нефть – более чем на 14 долларов. При условии, что средний объем экспорта в месяц составляет 135 тысяч тонн, за июнь в бюджет поступит дополнительно почти 2 миллиона долларов. Роста цен на топливо на белорусских АЗС не ожидается.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Бюджетом этого года предусмотрено поступление пошлин за счет экспорта нефтепродуктов в размере 1,1 млрд. долларов. Повышение цен на нефть и, соответственно, повышение этих пошлин позволят приблизиться к тем параметрам, которые были заложены в бюджет

ОТКРЫЛИ ВЕНТИЛЬ

Газ подешевел на 16%. Минэкономики снизило цены для крупных потребителей – юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые расходуют не менее 500 миллионов кубометров топлива в год. Актуальная стоимость – чуть более трех с четвертью миллионов рублей за тысячу кубометров.

ПРИРОСТ ПО УПРОЩЕНКЕ

Белорусские предприниматели стали чаще использовать упрощенную систему налогообложения. За первый квартал они пополнили казну на 1 триллион рублей, что на 15% больше, чем в 2015 году. Еще более интенсивно растет число ИП, заплативших подоходный налог со своей деятельности. В расчете на одного предпринимателя получилось без малого 16,5 млн. рублей, увеличение – в 1,6 раза. К слову более половины, или 56%, ИП в стране работают в сфере услуг.

ВЗАЙМЫ У БЕЛОРУСОВ

Министерство финансов с 1 июня начинает продажу краткосрочных облигаций. Купить ценные бумаги могут рядовые граждане и юрлица через Белорусскую валютно-фондовую биржу. Срок обращения облигаций – 50 дней, стоимость – 1 миллион белорусских рублей за штуку, ставка – 16,4% годовых. То есть за весь период одна облигация принесет 22,5 тысячи дохода. Стоит отметить, что Минфин использует данный инструмент третий раз с начала года. И, как показывает практика, все облигации раскупаются в первые два дня с момента начала продажи.

Евгений Новик, аналитик компании «Альпари»:

Для населения это удобный инструмент на короткий срок разместить свои деньги и при этом эти доходы по таким облигациям не облагаются подоходным налогом.

В последний весенний день рубль проявил стабильность относительно доллара. По итогу торгов на бирже американская валюта не изменилась. Официальный курс на среду – 19788. Европейская валюта незначительно подорожала – плюс 14 пунктов. В первый день лета по Нацбанку евро – 22015. Российский рубль также укрепился на 0,29. 1 июня он будет стоить 299,68 рублей белорусских.