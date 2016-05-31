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Минфин 1 июня начинает продажу краткосрочных облигаций

31 мая 2016 16:13
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Новости Беларуси. Министерство финансов с 1 июня начинает продажу краткосрочных облигаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Купить ценные бумаги могут рядовые граждане и юрлица через белорусскую валютно-фондовую биржу.

Срок обращения облигаций 50 дней, стоимость – 1 миллион белорусских рублей за штуку, ставка – 16,4 процента годовых. То есть за весь период одна облигация принесет 22,5 тысячи дохода.

Стоит отметить, что Минфин использует данный инструмент третий раз с начала года. Как показывает практика, все облигации раскупаются в первые два дня с момента начала продажи. 

Евгений Новик, аналитик компании «Альпари»:
Для населения это – удобный инструмент, на короткий срок разместить свои деньги и при этом эти доходы по таким облигациям – они не облагаются подоходным налогом

# Экономика # Деньги # Евгений Новик

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