Новости Беларуси. В июне Беларусь заработает больше на экспорте нефти. В том числе за счет увеличения общей стоимости сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь с 1 июня повышает пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС. Товарный бензин подорожает на без малого 9 долларов за тонну, сырая нефть более чем на 14. При условии, что средний объем экспорта в месяц составляет 135 тысяч тонн, за июнь в бюджет поступит дополнительно почти 2 миллиона долларов. Роста цен на топливо на белорусских АЗС не ожидается.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

Бюджетом этого года предусмотрено поступление пошлин за счёт экспорта нефтепродуктов в размере 1,1 млрд. долларов. Повышение цен на нефть и, соответственно, повышение этих пошлин позволят приблизиться к тем параметрам, которые были заложены в бюджет