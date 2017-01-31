Новости экономики за 31.01.2017

Новости Беларуси. С 1 февраля в Беларуси увеличатся пособия по уходу за ребенком и социальные пенсии. Станет больше и минимальный потребительский бюджет – это сумма денег, которая необходима человеку на все базовые нужды. Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Анны Елфимовой.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ

Начнем с потребительского бюджета. Согласно новым расчетам, взрослому человеку необходимо 8 рублей 72 копейки в день, ребенку – в два раза меньше. Это отправные суммы. В месяц семье из трех человек понадобится чуть более 320 рублей, пенсионеру – чуть более 300, а студенту – почти 290.

МИНИМАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ И ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Пропорционально бюджету прожиточного минимума вырастут социальные пенсии и детские пособия. На первого ребенка – более 260 рублей, почти 300 рублей получат мамы на второго ребенка, родителям ребенка-инвалида будут начислять 336 рублей. Кроме того, увеличатся надбавки людям 75 лет и старше – плюс 45 рублей к стандартной пенсии.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОНЕТНЫХ РАСЧЕТОВ

Больше монетоприемников появится в платежных терминалах коммерческих банков. Это не только официальная рекомендация Нацбанка, но и реальная потребность клиентов. Номиналы монет позволяют совершить не только мелкие, но и крупные платежи, а значит каждый должен получить возможность к полному спектру банковских услуг.

БЫТЬ ЛУЧШИМ – НЕСТИ ОТВЕТСЕННОСТЬ

Быть лучшим – значит нести ответственность. Группа компаний «Твоя столица» победила в номинации «Активная социальная позиция» на конкурсе «Бренд года». Сегодня группа компаний представляет полный спектр риэлтерских услуг: от аренды жилья до инвестиционного консалтинга.

К своему 20-летнему юбилею было организовано 20 благотворительных мероприятий: риэлторы садили деревья, помогали сиротам, организовывали обмен книгами и даже укрывали прохожих от дождя. И эту активность заметили.

Людмила Красовская, директор агентства недвижимости «Твоя столица»:

То, что наши сотрудники и наши партнеры по бизнесу узнают о методах и формах благотворительности, приведет к тому, что участия в благотворительности увеличиваются. И мы вместе сделаем много хорошего.

«Бренд года» – это признание специалистов рынка и потребителей, награда за эффективный маркетинг и высокое качество продукта. В исследовании принимали участие сотни компаний и тысячи респондентов. Примечательно, что частный бизнес зачастую конкурирует в одних номинациях с государственными предприятиями. Что логично, считают эксперты, ведь сегодня рынок выдвигает одинаково высокие требования для всех.

Даниэль Крутцинна, управляющий партнер Civitta-Catио:

Миссия конкурса в том, что мы помимо частных компаний тоже очень хотим работать с государственным сектором, чтобы усилить обратную связь с потребителем.

БОБРУЙСКИЙ ТРАКТОР ПОКОРИТ БАНГЛАДЕШ

Первая партия белорусских тракторов отправится в Бангладеш. С учетом климатических условий этого региона выбрали три модели, а также все необходимое для сервисного обслуживания. Уже в марте белорусский трактор представят в 40 городах. И параллельно готовятся документы для тендера 200 тракторов малой мощности. Это позволит сделать Бангладеш базовой страной для продвижения нашего бренда в Южной Азии.

Белорусский рубль укрепился по отношению к корзине валют. Курс доллара на завтра – 1 рубль 93 копейки, курс евро – 2 рубля 7 копеек. И, похоже, тенденция этой недели – российский рубль незаметно вырос на несколько пунктов: сотня российских стоит 3 белорусских рубля и 22 копейки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.