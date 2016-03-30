Новости экономики за 30.03.2016

Новости Беларуси. Цены на жилье даже в столице продолжают приятно удивлять покупателей. Квадрат в новостройке сейчас дороже, чем на вторичном рынке. Подробнее об этом расскажет наш экономический обозреватель Алексей Мартиненок. Алексей, скажите, какие советы дают сейчас риелторы: пришло ли время вложиться в недвижимость или еще есть смысл немного подождать?

КОМУ ЖИЛЬЕ?

Действительно, квадратный метр в однокомнатных подешевел уже до 900 долларов. И, что интересно, в новостройке за квадрат просят от тысячи долларов. А это, на минутку, голые стены и перспектива дополнительно раскошелиться на отделку. Риэлторы объясняют парадокс логичным стремлением заполучить новое и качественное жилье. И советуют не торопиться. По прогнозам, к лету квадратный метр в новостройке подешевеет еще на 150 долларов.

НА ЗДОРОВЬЕ

30 марта утверждена одна из крупнейших государственных программ. Которая, в частности, поможет молодым семьям погасить льготные кредиты. Увеличатся и выплаты за рождение детей. К примеру, за третьего и последующих прописана сумма в 110 бюджетов прожиточного минимума. Всего же почти 275 триллионов рублей за ближайшие пять лет планируют вложить в проект под названием «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь». Общая стратегия в этом направлении будет унифицирована с принципами Всемирной организации здравоохранения.

НЕМЕЦКИЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

Инфраструктура, политическая стабильность и квалификация сотрудников. Именно эти факторы привлекают в нашу страну компании с немецкими инвестициями. Эксперты из Германии дали оценку деловому климату Беларуси. В ежегодном опросе приняли участие почти 60 компаний с иностранным капиталом. В итоге в рейтинге страновой привлекательности наша страна поднялась на 13 место и расположилась в середине таблицы по соседству с Россией, Словакией, Словенией, Черногорией и Сербией.

Петер Деттмар, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

По итогам делового опроса немецкие предприниматели, компании и предприятия оценивают свое присутствие на белорусском рынке относительно положительно.

ПОДНИМАЕМ ПЛАНКУ

Минск и Белград готовы к сотрудничеству по всем направлениям. Министр экономики балканского государства 30 марта встретился с крупными белорусскими чиновниками. В разговоре с премьер-министром отметили хорошую динамику экономических отношений. Товарооборот между странами в 2015 году достиг 250 миллионов долларов США.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Интересуют такие, на наш взгляд, взаимовыгодные проекты, как создание международных холдингов, совместное производство автомобильной, сельскохозяйственной техники, организация поставок на сельский рынок белорусской грузовой, сельскохозяйственной, карьерной, пассажирской техники.

ВОСТОЧНЫЙ ПАРТНЕР

Новый принцип торговли набирает обороты. Дистрибьюторский центр белорусской продукции в России за три месяца оформил заявки на общую сумму в 15 миллионов долларов. Пока структура работает в четырех федеральных округах. И на нее возлагаются большие надежды по продвижению товаров. Ключевой момент, который может заинтересовать российских покупателей, – работа по предоплате.

Александр Ольшевский, генеральный директор «Евразийского агентства международного сотрудничества»:

Основные задачи, в первую очередь, это избавить белорусских производителей от затрат на продвижение в России, от выделения крупных и даже мелких маркетинговых бюджетов.

На валютно-фондовой бирже 30 марта прошли очередные торги. Доллар стал дешевле на 129 рублей. Евро, наоборот, прибавил на 131 белорусский рубль. Российский рубль заметно подорожал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.