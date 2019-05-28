Новости экономики за 28.05.2019

Новости Беларуси. Зачем изменили ширину банкнот евро номиналом 100 и 200? Дорого ли обойдется авиабилет из Минска в Таллин и обратно? Об этом и не только расскажет наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Беларусь, Литва и Украина запускают своеобразный восточноевропейский аналог «Шелкового пути», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководители железных дорог трех стран встретились в Одессе для окончательного согласования и подписания соглашения по совместной реализации нового транспортного проекта.

Договоренность предусматривает появление контейнерного поезда, который на постоянной основе будет курсировать из Литвы через Беларусь в Украину и обратно.

В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ВВОДЯТСЯ В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ КУПЮРЫ 100 и 200 ЕВРО

28 мая в странах Евросоюза введены в обращение новые купюры достоинством 100 и 200 евро. Обновленные банкноты выполнены в прежней цветовой гамме с незначительным изменением дизайна.

Показываем, как выглядят обновлённые купюры в 100 и 200 евро