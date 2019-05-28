Новости экономики за 28.05.2019
Новости Беларуси. Зачем изменили ширину банкнот евро номиналом 100 и 200? Дорого ли обойдется авиабилет из Минска в Таллин и обратно? Об этом и не только расскажет наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА И ЛИТВА ЗАПУСКАЮТ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД
Беларусь, Литва и Украина запускают своеобразный восточноевропейский аналог «Шелкового пути», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководители железных дорог трех стран встретились в Одессе для окончательного согласования и подписания соглашения по совместной реализации нового транспортного проекта.
Договоренность предусматривает появление контейнерного поезда, который на постоянной основе будет курсировать из Литвы через Беларусь в Украину и обратно.
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ВВОДЯТСЯ В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ КУПЮРЫ 100 и 200 ЕВРО
28 мая в странах Евросоюза введены в обращение новые купюры достоинством 100 и 200 евро. Обновленные банкноты выполнены в прежней цветовой гамме с незначительным изменением дизайна.
Показываем, как выглядят обновлённые купюры в 100 и 200 евро
Появился новый элемент защиты – голограмма, которая меняется при поворачивании. Заметно изменился размер. Купюры стали уже, по ширине они теперь, как 50 евро. Благодаря этому они должны удобнее помещаться в кошельках, а банкоматы будут их быстрее обрабатывать.
Таким образом, европейский Центробанк завершил обновление второй серии единой валюты. Банкноты меньших номиналов вышли в обращение ранее, а купюра 500 евро с конца 2018 года из обращения выводится, поэтому обновляться не будет.
В ТАЛЛИН И ОБРАТНО ПРЯМЫМ АВИАРЕЙСОМ – С 30 МАЯ
К началу лета национальный авиаперевозчик подготовил для путешественников и бизнесменов новое направление. В расписании появился регулярный рейс по маршруту Минск – Таллин. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. Билет в одну сторону стоит от 93 евро и от 178 евро – туда и обратно. Время в пути – 1 час и 15 минут.
Отметим, Таллин является так называемой «кремниевой столицей Европы». Поэтому прямое авиасообщение, помимо расширения туристических возможностей, будет способствовать и IT-взаимодействию двух стран.
Первый вылет из Минска состоится утром 30 мая.
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