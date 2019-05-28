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Новости экономики за 28.05.2019

28 мая 2019 16:47
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Новости Беларуси. Зачем изменили ширину банкнот евро номиналом 100 и 200? Дорого ли обойдется авиабилет из Минска в Таллин и обратно? Об этом и не только расскажет наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА И ЛИТВА ЗАПУСКАЮТ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД

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Беларусь, Литва и Украина запускают своеобразный восточноевропейский аналог «Шелкового пути», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководители железных дорог трех стран встретились в Одессе для окончательного согласования и подписания соглашения по совместной реализации нового транспортного проекта.

Договоренность предусматривает появление контейнерного поезда, который на постоянной основе будет курсировать из Литвы через Беларусь в Украину и обратно.

В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА ВВОДЯТСЯ В ОБРАЩЕНИЕ НОВЫЕ КУПЮРЫ 100 и 200 ЕВРО

28 мая в странах Евросоюза введены в обращение новые купюры достоинством 100 и 200 евро. Обновленные банкноты выполнены в прежней цветовой гамме с незначительным изменением дизайна.

Показываем, как выглядят обновлённые купюры в 100 и 200 евро

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Появился новый элемент защиты – голограмма, которая меняется при поворачивании. Заметно изменился размер. Купюры стали уже, по ширине они теперь, как 50 евро. Благодаря этому они должны удобнее помещаться в кошельках, а банкоматы будут их быстрее обрабатывать.

Таким образом, европейский Центробанк завершил обновление второй серии единой валюты. Банкноты меньших номиналов вышли в обращение ранее, а купюра 500 евро с конца 2018 года из обращения выводится, поэтому обновляться не будет.

В ТАЛЛИН И ОБРАТНО ПРЯМЫМ АВИАРЕЙСОМ – С 30 МАЯ

К началу лета национальный авиаперевозчик подготовил для путешественников и бизнесменов новое направление. В расписании появился регулярный рейс по маршруту Минск – Таллин. Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. Билет в одну сторону стоит от 93 евро и от 178 евро – туда и обратно. Время в пути – 1 час и 15 минут.

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Отметим, Таллин является так называемой «кремниевой столицей Европы». Поэтому прямое авиасообщение, помимо расширения туристических возможностей, будет способствовать и IT-взаимодействию двух стран.

Первый вылет из Минска состоится утром 30 мая.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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