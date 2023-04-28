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Новости экономики за 28.04.2023

28 апреля 2023 17:00
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Беларусь нарастила транзит удобрений через территорию России. На какие российские порты пришелся основной объем поставок? Обновление и расширение транспортного парка планируют на «Гродно Азот» с привлечением российского кредита. Какую технику закупят? И какие перспективы интеграционного сотрудничества предприятий стран ЕАЭС озвучили в Евразийской экономической комиссии?  

Подробнее об этой и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЕЭК: ЛИДЕРАМИ ПО ПОТЕНЦИАЛУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЕАЭС СТАЛИ ОТРАСЛИ АВТОПРОМА, СТАНКОСТРОЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ  

Новости экономики за 28.04.2023-1

По данным Евразийской экономической комиссии, лидерами по потенциалу импортозамещения в ЕАЭС являются отрасли автопрома, станкостроения, электротехники. Всего карта индустриализации Союза включает 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму более 270 миллиардов долларов. Промышленные проекты в ЕАЭС реализуются преимущественно по импортозависимым направлениям и имеют перспективы интеграционного сотрудничества предприятий стран ЕАЭС. Например, белорусско-российский проект по производству лесозаготовительной техники и лесопогрузчиков в Карелии и казахстанско-российский проект по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений Каратау-Жанатасского фосфатного бассейна.  

БЕЛАРУСЬ НАРАСТИЛА ТРАНЗИТ УДОБРЕНИЙ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ В 76 РАЗ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА  

Новости экономики за 28.04.2023-4

Беларусь нарастила транзит удобрений через территорию России в 76 раз по итогам 2022 года. В первом квартале 2023 года транзит продолжил расти: он увеличился в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, «Беларуськалий» попал под западные санкции. Из-за чего пришлось искать альтернативные маршруты поставок на внешние рынки. Основной объем поставок – 823 тысячи тонн – пришелся на порт Санкт-Петербурга. Еще более 361 тысяч тонн поступило в порт Новороссийска. Почти столько же было привезено на границу с Казахстаном.  

«ГРОДНО АЗОТ» ПОЛУЧИТ КРЕДИТ НА ЗАКУПКУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ  

Новости экономики за 28.04.2023-7

Кредит на три миллиарда российских рублей получит «Гродно Азот» на закупку 440 железнодорожных вагонов российского производства. Источником финансирования станут средства группы компаний Российского экспортного центра. Обновление и расширение транспортного парка предприятия будет способствовать наращиванию объемов экспорта и расширению географии стран-партнеров. Кредит на закупку железнодорожных вагонов за счет российских средств не первый для «Гродно Азот». В начале апреля был подписан договор о финансировании модернизации одного из производств.  

РОССИЯ НАМЕРЕНА УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ГАЗА В ДРУГИЕ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ СОЗДАЮЩИЙСЯ В ТУРЦИИ ГАЗОВЫЙ ХАБ  

Новости экономики за 28.04.2023-10

Россия намерена увеличить поставки газа в другие страны через создающийся в Турции газовый хаб. Работы по созданию центра распределения и торговли природным газом близятся к завершению. Инициатива газового хаба, высказанная российской стороной и поддержанная турецкой, нашла живой отклик у региональных поставщиков газа – Ирана, Азербайджана и других. Через турецкий газовый хаб планируется реализовывать внушительный объем природного газа, поступающего от различных поставщиков как по магистральным газопроводам, так и в виде сжиженного природного газа.  

МАРТ Беларуси разработает отдельную нормативную базу для интернет-магазинов.   

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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