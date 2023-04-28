Новости экономики за 28.04.2023

Беларусь нарастила транзит удобрений через территорию России. На какие российские порты пришелся основной объем поставок? Обновление и расширение транспортного парка планируют на «Гродно Азот» с привлечением российского кредита. Какую технику закупят? И какие перспективы интеграционного сотрудничества предприятий стран ЕАЭС озвучили в Евразийской экономической комиссии? Подробнее об этой и других новостях экономики в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЕЭК: ЛИДЕРАМИ ПО ПОТЕНЦИАЛУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ЕАЭС СТАЛИ ОТРАСЛИ АВТОПРОМА, СТАНКОСТРОЕНИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

По данным Евразийской экономической комиссии, лидерами по потенциалу импортозамещения в ЕАЭС являются отрасли автопрома, станкостроения, электротехники. Всего карта индустриализации Союза включает 158 проектов в 25 отраслях на общую сумму более 270 миллиардов долларов. Промышленные проекты в ЕАЭС реализуются преимущественно по импортозависимым направлениям и имеют перспективы интеграционного сотрудничества предприятий стран ЕАЭС. Например, белорусско-российский проект по производству лесозаготовительной техники и лесопогрузчиков в Карелии и казахстанско-российский проект по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений Каратау-Жанатасского фосфатного бассейна. БЕЛАРУСЬ НАРАСТИЛА ТРАНЗИТ УДОБРЕНИЙ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ В 76 РАЗ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

Беларусь нарастила транзит удобрений через территорию России в 76 раз по итогам 2022 года. В первом квартале 2023 года транзит продолжил расти: он увеличился в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, «Беларуськалий» попал под западные санкции. Из-за чего пришлось искать альтернативные маршруты поставок на внешние рынки. Основной объем поставок – 823 тысячи тонн – пришелся на порт Санкт-Петербурга. Еще более 361 тысяч тонн поступило в порт Новороссийска. Почти столько же было привезено на границу с Казахстаном. «ГРОДНО АЗОТ» ПОЛУЧИТ КРЕДИТ НА ЗАКУПКУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНОВ

Кредит на три миллиарда российских рублей получит «Гродно Азот» на закупку 440 железнодорожных вагонов российского производства. Источником финансирования станут средства группы компаний Российского экспортного центра. Обновление и расширение транспортного парка предприятия будет способствовать наращиванию объемов экспорта и расширению географии стран-партнеров. Кредит на закупку железнодорожных вагонов за счет российских средств не первый для «Гродно Азот». В начале апреля был подписан договор о финансировании модернизации одного из производств. РОССИЯ НАМЕРЕНА УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ГАЗА В ДРУГИЕ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ СОЗДАЮЩИЙСЯ В ТУРЦИИ ГАЗОВЫЙ ХАБ