МАРТ Беларуси разработает отдельную нормативную базу для интернет-магазинов

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разрабатывает отдельную нормативную базу под интернет-торговлю, так как она развивается быстрее, чем ведомство успевает ее регулировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если посмотреть на статистику предыдущих лет, то можно увидеть положительную динамику в сфере онлайн-торговли. В Беларуси зарегистрировано около 30 тысяч интернет-магазинов, большинство из них в столице и Минской области.