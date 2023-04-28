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МАРТ Беларуси разработает отдельную нормативную базу для интернет-магазинов

28 апреля 2023 17:00
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разрабатывает отдельную нормативную базу под интернет-торговлю, так как она развивается быстрее, чем ведомство успевает ее регулировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МАРТ Беларуси разработает отдельную нормативную базу для интернет-магазинов-1

Если посмотреть на статистику предыдущих лет, то можно увидеть положительную динамику в сфере онлайн-торговли. В Беларуси зарегистрировано около 30 тысяч интернет-магазинов, большинство из них в столице и Минской области.  

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# Интернет-магазины # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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