Новости экономики за 28.04.2016

Новости Беларуси. Производство молока в Беларуси в 2016 году превысит 7 миллионов тонн. Это на 6% больше, чем в прошлом. Увеличение запланировано не за счет прироста поголовья, а удоев и качества. Кому и в каком объеме продаем «белое золото», узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

«БЕЛОЕ ЗОЛОТО» БЕЛАРУСИ

Надоили на экспорт. В первом квартале продажи белорусской молочной продукции за рубеж выросли на четверть. Основным рынком сбыта традиционно остается Россия, доля поставок – более 90%, одновременно Минсельхозпрод занимается продвижением в страны дальней дуги. 15 заводов уже получили сертификаты на поставку продукции в Китай. За объемами дело не станет: в ближайшие пять лет белорусские предприятия планируют увеличить производство молока на треть.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы уже давно обеспечили самопотребление молока в Республике Беларусь. Уровень потребления находится на уровне 211%. И все, что мы добавляем в производство молока, идет на экспорт.

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В Беларуси расширят производство картофеля фри. Первые пробные партии в рамках программы импортозамещения уже поставлены на внутренний рынок. Пока это чуть более тысячи килограммов сырья. В 2016 году эта цифра должна составить порядка 150 тонн. Основные покупатели картофеля для обжарки во фритюре – это объекты общественного питания. Им необходимо около четырех тысяч тонн ежегодно. Общая же потребность рынка – почти шесть тысяч тонн – ранее обеспечивалась за счет польского и российского импорта.

Светлана Слинько, начальник управления потребительского рынка Министерства торговли Республики Беларусь:

Если у нас в 2015 году выращивалось в республике порядка 50 сортов картофеля, то из них только шесть рекомендуемы для производства картофеля фри.

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Кредиты и депозиты пересчитают с 1 июля. Деноминация не изменит размер обязательств, однако произойдет изменение с учетом выбранного масштаба – один к 10 тысячам.

К примеру, если клиент должен банку 100 миллионов рублей, то после 1 июля эта цифра будет равна 10 тысячам. С депозитами ситуация идентичная. При этом никаких дополнительных соглашений с банками заключать не требуется.

Торги на валютно-фондовой бирже завершились 28 апреля укреплением белорусского рубля к корзине валют. Сильнее всего потерял доллар. «Американец» подешевел на 113 рублей и по Нацбанку стоит уже менее 19400. Евро продолжил вчерашнее снижение, минус 73 пункта, курс на пятницу 22002 рубля. Российская валюта также подешевела, опустившись ниже 300, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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