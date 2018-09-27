ЦБ России подозревает группу компаний «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды

Новости России. Центробанк Российской Федерации направил в правоохранительные органы информацию о деятельности группы компаний «Кэшбери», увидев в ней признаки финансовой пирамиды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Структура привлекает деньги в рублях и криптовалюте, но при этом, по данным Центробанка, не ведет реальной экономической деятельности. За 1,5 года своего существования «Кэшбери» успела отметиться и в Беларуси. Правда, у нас пока сильно раскрутиться не удалось. Но, возможно, в свете последних событий строители пирамиды будут намного активнее завлекать белорусов удивительными возможностями.