«Сегодня мы – открытая экономика»: Лилия Ананич о необходимости инвестировать в маркетинговую стратегию предприятий

Новости Беларуси. Предприятиям «Беллегпрома» не нужно экономить на рекламе. О необходимости инвестировать в маркетинговую стратегию говорила 27 июля министр информации на встрече с трудовым коллективом одного из ведущих производителей трикотажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очень популярный в советские времена белорусский бренд удалось сохранить. И хотя производство сейчас оптимизировано, здесь выпускают в год до 120 новых моделей. На предприятии активно изучают тенденции на рынках сбыта. Чтобы быть ближе к покупателю, наладили систему поставок продукции по почте.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

То, что у предприятия сегодня есть желание развивать свой бренд, свою продукцию, двигаться в ногу со временем, мы посмотрели и на примерах моделей.