«Сегодня мы – открытая экономика»: Лилия Ананич о необходимости инвестировать в маркетинговую стратегию предприятий
Новости Беларуси. Предприятиям «Беллегпрома» не нужно экономить на рекламе. О необходимости инвестировать в маркетинговую стратегию говорила 27 июля министр информации на встрече с трудовым коллективом одного из ведущих производителей трикотажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очень популярный в советские времена белорусский бренд удалось сохранить. И хотя производство сейчас оптимизировано, здесь выпускают в год до 120 новых моделей. На предприятии активно изучают тенденции на рынках сбыта. Чтобы быть ближе к покупателю, наладили систему поставок продукции по почте.
Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
То, что у предприятия сегодня есть желание развивать свой бренд, свою продукцию, двигаться в ногу со временем, мы посмотрели и на примерах моделей.
Сегодня у любого из нас огромный выбор предложений. Эти предложения как белорусские, так и зарубежные, то есть сегодня мы – открытая экономика. Но именно умение в новых экономических условиях сохранить и приумножить – это задача каждого коллектива.
Прекрасный трикотаж, прекрасная продукция, и я уверена, что у предприятий, несмотря на сложности, которые есть, имеется главное – ресурсный кадровый потенциал.
Представители «Беллегпрома» в свою очередь отметили, что частный бизнес стал охотнее покупать белорусскую продукцию. Индивидуальные предприниматели все чаще берут на реализацию сертифицированные товары отечественных брендов.