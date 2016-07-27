Андрей Кобяков провёл тест-драйв собираемых в Беларуси легковых автомобилей

Новости Беларуси. Премьер-министр сегодня провёл тест-драйв собираемых в Беларуси легковых автомобилей. Андрей Кобяков совершил рабочую поездку в Минскую область. Напоминаем: в Борисове строится новый завод с участием китайского капитала.

Предполагаемая проектная мощность предприятия на первом этапе составит 60 тысяч машин в год.

Дмитрий Батраков, директор СЗАО «Белджи»:

Идут строительные работы, поступает оборудование. Всё оборудование уже в пути находится. То есть монтаж и пуско-наладочные работы будут производиться в этом году. Вообще, у всех стоит задача закончить 1 января. Возможно, в первом квартале уже будут какие-то серийные партии выпускаться. Но первая машина должна сойти с конвейера 1 января.

Технологии, качество и затраты. Эти аспекты стали главными при анализе работы одного из крупнейших в Беларуси производителей медицинских препаратов. Модернизация предприятия уже сегодня превзошла ожидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.