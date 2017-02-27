Новости экономики за 27.02.2017

Новости Беларуси. Литовцы и поляки вводят моду на корпоративный туризм в Гродно. Безвизовым въездом уже воспользовались тысячи туристов. И это цифра за счет массовых поездок будет только увеличиваться.

Так, одна банковская компания Польши организовывает уик-энд для 200 своих работников. Это уже тенденция. Но чаще всего в Гродно можно увидеть гостей из Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КОРПОРАТИВНЫЙ ТУРИЗМ В ГРОДНО

Гродно туристический достаточно разный. Познавательный, спортивный, развлекательный – фирмы сегодня организовывают поездки на любой вкус и готовы совмещать различные направления. Это делает туризм привлекательным и доступным. Кроме того, туристы могут вернуть до 15% денег за покупки по системе Tax Free. Сумма чека при этом должна быть не менее 80 рублей. А в апреле здесь появится настоящий блошиный рынок, который должен привлечь коллекционеров антиквариата и любителей старины. Кстати, именно 27 февраля на Августовском канале встретили 5-тысячного безвизового туриста.

СЭКОНОМИТЬ НА АРЕНДЕ

Гибкой системой арендной ставок воспользовались почти двести столичных предпринимателей. Это одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня в Минске вырос спрос на помещения под услуги и офисы, выросла и стоимость. Регулятором цен может послужить создание новых рабочих мест – если этот механизм закрепить законодательно, то арендные ставки пойдут вниз.

ДОБЫЧА ИСКОПАЕМЫХ

В Лельчицком районе появится щебеночный завод. Именно там находится крупнейшее месторождение Глушковичское. По прогнозам планируемый объем добычи камня составит не менее 800 тысяч тонн в год. Предприятие запустится через два года; за счет запуска можно будет почти полностью исключить импорта щебня, а значит, сэкономить более 13 миллионов долларов в год за счет импортозамещения.

БЕЛЬГИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Алмазы, фармацевтика и логистика – основные направления сотрудничества нашей страны с Бельгией. Беларусь интересует портовая система и в целом выработка новых логистических цепочек в Европе. Товарооборот в прошлом году превысил 225 миллионов долларов. Контрактный портфель в ближайшее время может пополниться производством и реализацией ювелирной продукции.

И курсы валют на завтра. Белорусский рубль сдал свои позиции по отношению к корзине валют. Евро – 1 рубль и 99 копеек, доллар – 1 рубль и 88 копеек, за сотню российских дают 3 рубля и 25 копеек.