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Льготные кредиты, предоставление участков и помещений: как в Минской области развивают предпринимательство

27 февраля 2017 14:38
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Новости Беларуси. Частный интерес – общая польза. В Минской области создают надлежащие условия для развития предпринимательства. Частникам, которые готовы воплотить в жизнь интересные идеи, на месте помогут с льготным кредитованием, предоставлением необходимых земельных участков или пустующих помещений.

Особое внимание – развитию бизнеса на селе. Для открытия такого дела даже действует упрощенная система оформления. Так, в Вилейском районе при поддержке местной администрации реализуются сразу несколько частных проектов. В перспективе – ряд новых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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