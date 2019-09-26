Новости экономики за 26.09.2019

Новости Беларуси. За какие достижения удостоен премии индустриальный парк «Великий камень»? Кто готов инвестировать в проект тепловой модернизации многоквартирных домов? И что представили белорусские производители на международной выставке в Лахоре? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
КТО ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ
Беларусь привлечет от международных финансовых институтов более 180 млн евро для реализации инвестпроекта по расширению устойчивого энергопользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международный банк реконструкции и развития даст 90 млн евро. Такую же сумму выделит Европейский инвестиционный банк. Глобальный экологический фонд добавит 3,5 млн долларов.
Суть проекта – в использовании биомассы для централизованного теплоснабжения и тепловая модернизация многоквартирных зданий. Это позволит расширить экономичное использование экологически устойчивой древесной биомассы.
БАНКИ ПО ВСЕМУ МИРУ СОКРАЩАЮТ ПЕРСОНАЛ
Банки по всему миру сокращают персонал. В целом будут уволены около 60 тысяч сотрудников, причем практически все увольнения приходятся на Европу.
Сокращения вызваны отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики, что подталкивает финансовые организации к урезанию расходов. В число лидеров по темпам увольнений входят банки Германии, экономика которой зависит от экспорта.
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