Новости экономики за 26.09.2019

Новости Беларуси. За какие достижения удостоен премии индустриальный парк «Великий камень»? Кто готов инвестировать в проект тепловой модернизации многоквартирных домов? И что представили белорусские производители на международной выставке в Лахоре? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

КТО ИНВЕСТИРУЕТ В ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭНЕРГОПОЛЬЗОВАНИЯ

Беларусь привлечет от международных финансовых институтов более 180 млн евро для реализации инвестпроекта по расширению устойчивого энергопользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.