Беларусь повысит тарифы на транспортировку нефти. «Все замечания и уроки по инциденту войдут в договор»

Новости Беларуси. Беларусь из-за потерь от грязной нефти повысит в феврале тарифы на транспортировку. Об этом говорили в Минске на международной отраслевой конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, планируется компенсировать финансовые потери из-за ситуации с грязным сырьем, поступившим из России. На данный момент месячные объёмы трафика «черного золота» полностью восстановлены, однако выйти на годовые объёмы уже не получится. Недопрокачка составит 6 миллионов тонн.

Напомним, тарифы на транспортировку нефти по территории Беларуси уже повышали – с 1 сентября на 3,7%. Это даст дополнительно 2 миллиона долларов до конца года. Компенсировать оставшуюся выпавшую выручку, а это 21 миллион, планируют после февральского повышения.





Андрей Вериго, первый заместитель генерального директора – главный инженер «Гомельтранснефть Дружба»:

Но есть уроки, которые мы вынесли из этого инцидента. Работаем с польской и российской сторонами по организации в первую очередь представительства в Польше для контроля и осуществления сдачи нефти польской стороне. Во-вторых, изменение регламентов приёма и сдачи в Унече. 2021 – год нового договора с «Транснефтью» на транспортировку. Мы надеемся, что все замечания и уроки по инциденту войдут в договор.

Перспективы развития нефтяного мирового рынка сложные – усиливается глобальная конкуренция. США наращивают добычу лёгкой нефти, растёт экспорт этой нефти и нефтепродуктов на внешние рынки. Выход из ситуации на постсоветском пространстве видят в развитии рынка нефтехимии – выпуск автомобильных масел, а также электромобилей и соответствующей инфраструктуры.





Сергей Каморников, заместитель генерального директора «Белоруснефти»:

Мы решили, что нам нужно сделать первый шаг в части создания зарядной инфраструктуры. Далее мы ждем шагов от государства части стимулирования населения в приобритении электромобилей. Это, возможно, принятие решений в части отмены пошлин на ввоз электромобилей, отмены НДС, создание других льготных условий.