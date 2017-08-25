Новости экономики за 25.08.2017

Новости Беларуси. Самое время идти на рынок на белорусских прилавках уже появилась брусника – по 5 рублей за килограмм. А вместе с ней и другие ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на яблоки от 80 копеек, так что это однозначно покупка номер один. ПОХОД НА РЫНОК

Слива – от 1 рубля 70 копеек до 6 рублей 50 копеек, а голубика – от 7 до 13 рублей. И, конечно, хиты августа: дыня – до 2,5 рублей за кило, а арбуз – до 1,5.

Что интересно, на рынке еще можно приобрести вишню за 7 рублей в среднем и уже появились гранаты – их стоимость от 10 рублей. ОТПУСКНЫЕ ХИТЫ

Количество проданных в сезоне-2017 путевок увеличилось на 30 %, а доходы некоторых туроператоров – 1,5 раза. Некоторые агентства считают, что туристический рынок вернулся к достаточно высокому уровню 2014 года. При этом хитом сезона стала Черногория, традиционные Турция и Египет держат серебряные и бронзовые позиции. Перестали пользоваться спросом Болгария и Арабские Эмираты. Что касается автобусных туров, то продажи билетов увеличились тоже в 1,5 раза. ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФНОЙ СТАВКИ

Тарифная ставка первого разряда изменится. С 1 сентября она составит 33 рубля.