Новости экономики за 25.08.2017
Новости Беларуси. Самое время идти на рынок на белорусских прилавках уже появилась брусника – по 5 рублей за килограмм. А вместе с ней и другие ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цены на яблоки от 80 копеек, так что это однозначно покупка номер один.
ПОХОД НА РЫНОК
Слива – от 1 рубля 70 копеек до 6 рублей 50 копеек, а голубика – от 7 до 13 рублей.
И, конечно, хиты августа: дыня – до 2,5 рублей за кило, а арбуз – до 1,5.
Что интересно, на рынке еще можно приобрести вишню за 7 рублей в среднем и уже появились гранаты – их стоимость от 10 рублей.
ОТПУСКНЫЕ ХИТЫ
Количество проданных в сезоне-2017 путевок увеличилось на 30 %, а доходы некоторых туроператоров – 1,5 раза.
Некоторые агентства считают, что туристический рынок вернулся к достаточно высокому уровню 2014 года.
При этом хитом сезона стала Черногория, традиционные Турция и Египет держат серебряные и бронзовые позиции. Перестали пользоваться спросом Болгария и Арабские Эмираты. Что касается автобусных туров, то продажи билетов увеличились тоже в 1,5 раза.
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФНОЙ СТАВКИ
Тарифная ставка первого разряда изменится.
С 1 сентября она составит 33 рубля.
Этот показатель используется для расчетов оплаты труда бюджетных организаций и работников. При этом размеры корректирующих коэффициентов, ежемесячных дифференцированных доплат останутся прежними. Напоминаем, последний раз тарифная ставка менялась 1 января 2017 года.
АРЕНДА ПОДЕШЕВЕЕТ?
Арендные ставки могут отвязать от валютного аналога.
Таким образом, может стабилизироваться и даже подешеветь аренда коммерческой недвижимости и квартир.
Сегодня договор найма помещения заключается, как правило, на длительное время и собственники по инерции страхуются, заключая контракты в валютном эквиваленте. В ближайшее время эта привязка может оказаться вне закона.
Белорусский рубль укрепился к корзине валют.
Актуальный курс доллара на 26 августа – 1 рубль и 93 копейки, евро – 2 рубля и 27 копеек, 100 российских оценили в 3 рубля и 27 копеек.