Новости экономики за 25.05.2017

Новости Беларуси. Средняя зарплата в столице превысила порог в тысячу рублей. Быстрее всего доходы росли в Минской и Гомельской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. .

ДИНАМИКА ЗАРПЛАТ

Реальная заработная плата за апрель добавила 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний заработок в Гродненской области составил 660 рублей, в Брестской на 2 рубля меньше, а в Витебской области – 647 рублей. При этом зарплаты рабочих и служащих в апреле достигли 777 рублей.

ДОЛЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

На собственные деньги, помимо столицы, живут четыре города Беларуси. По данным Минфина, это Новополоцк, Жодино, Барановичи и Пинск. Доля своих доходов большая и в районах: больше всего успешных – по пять – в Минской и Гомельской областях. Три – в Гродненской, один – в Могилевской, два – в Брестской. Кстати, там по данным ведомства нет ни одного дотационного района.