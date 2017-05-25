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Новости экономики за 25.05.2017

25 мая 2017 17:10
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Новости Беларуси. Средняя зарплата в столице превысила порог в тысячу рублей. Быстрее всего доходы росли в Минской и Гомельской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. .

ДИНАМИКА ЗАРПЛАТ

Реальная заработная плата за апрель добавила 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний заработок в Гродненской области составил 660 рублей, в Брестской на 2 рубля меньше, а в Витебской области – 647 рублей. При этом зарплаты рабочих и служащих в апреле достигли 777 рублей.

ДОЛЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

На собственные деньги, помимо столицы, живут четыре города Беларуси. По данным Минфина, это Новополоцк, Жодино, Барановичи и Пинск. Доля своих доходов большая и в районах: больше всего успешных – по пять – в Минской и Гомельской областях. Три – в Гродненской, один – в Могилевской, два – в Брестской. Кстати, там по данным ведомства нет ни одного дотационного района.

Новости экономики за 25.05.2017-1

ДЕНЬГИ ЗА ТЕПЛО

Собственникам квартир в Минске в домах без счетчиков тепла пересчитают плату. Владелец стандартной «двушки» в среднем заплатит на 6 рублей меньше. Эта цифра указана в счетах за апрель. Добавлю, что  возврат  касается только тех людей, в чьих домах по техническим причинам невозможно установить приборы учета тепла.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

2% ВВП Беларуси идет на выплату детских пособий. Эти деньги выплачивают родителям полумиллиона мальчиков и девочек. Значительный объем инвестиций направляется на поддержку многодетных семей. Более двух лет реализуется программа семейного капитала. Уже открыто более 36 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал» на общую сумму более 361 миллиона долларов. 

И к курсам валют. Доллар подешевел на торгах – на завтра 1 рубль и 85 копеек, евро – 2 рубля и 8 копеек, 100 российских меняют на 3 рубля и 30 копеек.

# Экономика # Экономическая рубрика

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