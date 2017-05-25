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Беларусь планирует создать в Египте совместные сборочные производства автомобилей

25 мая 2017 06:21
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Новости Беларуси. Беларусь планирует создать в Египте совместные сборочные производства автомобилей. В первую очередь речь идет о специализированной сельскохозяйственной технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что производство машин может удовлетворить спрос не только на египетском рынке, но и на большей части всего африканского континента. Кроме того, Беларусь готова поставлять в Египет отечественные продукты питания, в частности молочную продукцию. При этом главный акцент – не останавливаться на простой торговле, а перейти к кооперации.

Беларусь планирует создать в Египте совместные сборочные производства автомобилей-1

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы уже приступили к реализации достигнутых ранее договоренностей. Машинокомплекты тракторов отгружены на совместное предприятие. Со дня на день они прибудут, и будет собираться там первая партия. Мы готовы открыть сборочное производство автомобилей самого разного назначения – грузовых, самосвалов, военных автомобилей, автобусов.

25 мая новые векторы сотрудничества представители двух стран обсудят на совместном заседании торговой комиссии.

# Экономика # Владимир Семашко # Беларусь-Египет

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