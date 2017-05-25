Новости Беларуси. Беларусь планирует создать в Египте совместные сборочные производства автомобилей. В первую очередь речь идет о специализированной сельскохозяйственной технике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что производство машин может удовлетворить спрос не только на египетском рынке, но и на большей части всего африканского континента. Кроме того, Беларусь готова поставлять в Египет отечественные продукты питания, в частности молочную продукцию. При этом главный акцент – не останавливаться на простой торговле, а перейти к кооперации.