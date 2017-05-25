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Андрей Кобяков: Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в $2 млрд

25 мая 2017 13:38
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Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в два миллиарда долларов. Об этом заявил 25 мая премьер-министр нашей страны на встрече с Президентом Татарстана. Так, Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие производственной кооперации в машиностроении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков: Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в $2 млрд-1

На территории нашей страны успешно реализуется проект по строительству сети автозаправочных станций, в Елабуге собирают тракторы МТЗ. На этой базе возможно создать машиностроительный кластер. В него могут войти как белорусские предприятия, так и созданные с участием татарстанских партнеров. Беларусь также готова поставлять в сюда электробусы.

Андрей Кобяков 25 мая посещает Республику Татарстан с рабочим визитом. Завтра здесь пройдет заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

# Экономика # Беларусь-Россия

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