Андрей Кобяков: Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в $2 млрд

Новости Беларуси. Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в два миллиарда долларов. Об этом заявил 25 мая премьер-министр нашей страны на встрече с Президентом Татарстана. Так, Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие производственной кооперации в машиностроении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории нашей страны успешно реализуется проект по строительству сети автозаправочных станций, в Елабуге собирают тракторы МТЗ. На этой базе возможно создать машиностроительный кластер. В него могут войти как белорусские предприятия, так и созданные с участием татарстанских партнеров. Беларусь также готова поставлять в сюда электробусы.

Андрей Кобяков 25 мая посещает Республику Татарстан с рабочим визитом. Завтра здесь пройдет заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.