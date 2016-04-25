Новости экономики за 25.04.2016

Новости Беларуси. Развитие жилищного строительства в Беларуси в ближайшие пять лет будет проходить в соответствии с общей концепцией развития экономики страны. Она предусматривает сокращение доли бюджетного финансирования и расширение использования внебюджетных источников. Сколько государство потратит на строительство, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЯТИЛЕТКА

Беларусь потратит на строительство жилья без малого 271 триллион рублей. Акцент пятилетней программы на возведении энергоэффективных домов, которые позволяют снизить расходы на эксплуатацию. Из нововведений также варианты строительства индивидуального жилья по госзаказу. Создание жилищно-строительных потребительских кооперативов с ограничением прибыли застройщика и рентабельности строительства – это для очередников возможность снизить стоимость квадратного метра.

Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь:

В текущем году порядка 4 млн квадратных метров жилья построят. И, по нашим осторожным оценкам, подсчетам, всех заинтересованных органов госуправления, программа предусматривает не менее 3,5 млн квадратных метров на последующие годы.

ДЕНЬГИ НА ЗЕМЛЕ

Государство поддержит фермеров рублем. На развитие малого сельского бизнеса в 2016 году потратят порядка 90 миллиардов рублей. Чиновники предлагают предпринимателям равные условия для участия в госпрограммах. А средства будут выделять на первичное обустройство ферм, установление границ земельных участков и проведение мелиоративных работ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

Растет число претендентов на звание «Предприниматель года». Наибольшее число заявок поступило от представителей малого и среднего бизнеса столицы и Могилевской области. Главный критерий отбора – это исключительно показатели эффективности. По результатам конкурса определят 35 лучших предпринимателей. В качестве призов в 2016 году – образовательные программы. Их определят исходя из потребностей конкретных компаний.

Петр Арушьянц, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Победители конкурса получат возможность иметь доступ через мастер-классы, тренинги к самому прогрессивному международному опыту, который только можно в стране получить.

БЕЛАРУСЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Беларусь заработал на туристах 1 миллиард долларов в 2015 году. Такова информация Всемирного совета по туризму и путешествиям. Организация также внесла нашу страну в топ-10 регионов с наибольшим темпом роста инвестиций в туристическую отрасль. В 2016 году объем вложений вырастет на 12%. Этот показатель выше среднемирового и среднеевропейского в три раза.

Белорусский рубль начал неделю с укрепления к корзине валют. Доллар подорожал на 16 рублей. На вторник его курс 19703 по Нацбанку. Евро подешевел на 53 пункта и теперь стоит менее 22200. Российский рубль также потерял после уик-энда, опустившись более, чем на два рубля белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономические новости представлены «Альпари», профессиональные консультации по инвестированию и интернет-трейдингу, подробности www.alpari.by.