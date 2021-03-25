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«Приезжают сами итальянцы на монтаж». Пеллетное производство в Столбцовском районе оснастят европейским оборудованием

25 марта 2021 14:06
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе модернизируют производство топливных пеллет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На завод поступила современная итальянская линия. На предприятии сейчас завершаются ремонтные работы в цеху. Стоимость оборудования – около 3 миллионов рублей.

«Приезжают сами итальянцы на монтаж». Пеллетное производство в Столбцовском районе оснастят европейским оборудованием-1

Оно позволит увеличить производство пеллет в 3,5 раза – до 12 тысяч тонн в год. На экспорт будут поставлять свыше 5 тысяч тонн биотоплива.

«Приезжают сами итальянцы на монтаж». Пеллетное производство в Столбцовском районе оснастят европейским оборудованием-4

Геннадий Шпилевский, главный инженер Столбцовского лесхоза:
29 марта уже приезжают сами итальянцы к нам на монтаж этого оборудования. Где-то апрель-май у нас идут монтаж и пусконаладочные работы. В июле мы должны ввести оборудование в эксплуатацию. А выход на проектную мощность – где-то к концу года. В ноябре-декабре мы должны уже выйти на проектную мощность завода.

«Приезжают сами итальянцы на монтаж». Пеллетное производство в Столбцовском районе оснастят европейским оборудованием-7

Пеллетное производство – экономически выгодное направление, оно безотходное. Также гранулированное топливо – хорошая альтернатива газу.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Геннадий Шпилевский # Фотофакт

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