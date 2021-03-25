«Приезжают сами итальянцы на монтаж». Пеллетное производство в Столбцовском районе оснастят европейским оборудованием

Оно позволит увеличить производство пеллет в 3,5 раза – до 12 тысяч тонн в год. На экспорт будут поставлять свыше 5 тысяч тонн биотоплива.

Геннадий Шпилевский, главный инженер Столбцовского лесхоза:

29 марта уже приезжают сами итальянцы к нам на монтаж этого оборудования. Где-то апрель-май у нас идут монтаж и пусконаладочные работы. В июле мы должны ввести оборудование в эксплуатацию. А выход на проектную мощность – где-то к концу года. В ноябре-декабре мы должны уже выйти на проектную мощность завода.