«Приезжают сами итальянцы на монтаж». Пеллетное производство в Столбцовском районе оснастят европейским оборудованием
Новости Беларуси. В Столбцовском районе модернизируют производство топливных пеллет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На завод поступила современная итальянская линия. На предприятии сейчас завершаются ремонтные работы в цеху. Стоимость оборудования – около 3 миллионов рублей.
Оно позволит увеличить производство пеллет в 3,5 раза – до 12 тысяч тонн в год. На экспорт будут поставлять свыше 5 тысяч тонн биотоплива.
Геннадий Шпилевский, главный инженер Столбцовского лесхоза:
29 марта уже приезжают сами итальянцы к нам на монтаж этого оборудования. Где-то апрель-май у нас идут монтаж и пусконаладочные работы. В июле мы должны ввести оборудование в эксплуатацию. А выход на проектную мощность – где-то к концу года. В ноябре-декабре мы должны уже выйти на проектную мощность завода.
Пеллетное производство – экономически выгодное направление, оно безотходное. Также гранулированное топливо – хорошая альтернатива газу.