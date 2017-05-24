Новости экономики за 24.05.2017

Точная стоимость пособий будет известна в течение месяца, но, по словам издателей, цена останется доступной для любой семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сравнения: в 2016 году обновили лишь 8.

Большая часть обновленных учебников – для начальных и средних классов. Пересмотрели авторы также программы по алгебре, геометрии, физике, языкам, географии и истории. Книги появятся в продаже в июле. И, как говорят авторы, информация подана простым языком, а задания разбиты по категориям – от базового уровня до олимпиадного.

Курсы валют: сотню российских рублей меняют на 3 рубля и 29 копеек,

доллар – 1 рубля и 85 копеек, евро – 2 рубля и 7 копеек.

На собственные деньги, помимо столицы, живут 4 города Беларуси

Из КНР в Беларусь по новому ЖД-пути следует первый поезд с товарами

Минэнерго Беларуси подписало меморандум с Китайской машиностроительной инжиниринговой корпорацией

2 миллиона евро потратят на международный проект по изучению популяции зубров