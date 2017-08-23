«Клейковина – как резиновая. Чем ее больше, тем лучше качество хлеба»: репортаж с ОАО «Калинковичихлебопродукт»

Новости Беларуси. В то время как аграрии убирают с полей последние гектары урожая, на других участках хлебного конвейера – самая горячая пора. На этом комбинате ежедневно принимают до 2000 тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груз «особого назначения» на завод прибывает прямо с полей. Первая остановка на пути к свежему хлебу – лаборатория. Зерно размалывают и «вымывают» клейковину – так определяют его качество. Основной показатель – влажность. В 2017 году об урожае позаботилась сама природа. Зерна наполненные, крупные, а это значит, что будем с хлебом.

Татьяна Тихиня, техник-лаборант ОАО «Калинковичихлебопродукт»:

Клейковина – как резиновая. Чем ее больше, тем лучше качество хлеба.

Рожь и пшеница сюда прибывает из 10 районов Полесья. Кстати, элеватор «Калинковичихлебопродукта» – безусловный лидер в регионе по выполнению госзаказа. В закрома загружено уже 85% золотого запаса.

Предприятие – многопрофильное. Ежедневно на мельнице готовят к продаже 100 тонн пшеничной и более 80 тонн ржаной муки. В круглосуточном режиме работает и производственный цех комбикормов. Накормить натуральными смесями готовы абсолютно всех: от рыб до крупного рогатого скота.