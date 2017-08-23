Прямой эфир

Хозяйство «Гастелловское» Минского района лидирует по урожайности зерна – 100 центнеров с гектара

23 августа 2017 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аграрии Минской области – на последних хлебных гектарах. Поставить окончательную точку пока не позволяет погода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хозяйство «Гастелловское» Минского района лидирует по урожайности зерна – 100 центнеров с гектара-1

Однако, по прогнозам синоптиков, к выходным всё должно исправиться: дожди пройдут, а температура повысится. Теплый ветер подсушит колосья.

На 23 августа намолочено почти 1 миллион 800 тысяч тонн зерна, обработано 95% площадей. Лучшая урожайность – в хозяйстве «Гастелловское» Минского района – 100 центнеров с гектара. Хорошо проявили себя также сельхозпредприятия Несвижского района – «Снов», «Новая жизнь», «Грицкевичи», а также «Правда-Агро» – Дзержинского.

# Экономика # Фотофакт # Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
«Черви до сих пор работают»: на Минщине выращивают экологически чистые овощи с помощью червей стоимостью 1 евро за штуку
23 августа 2017 14:24

«Черви до сих пор работают»: на Минщине выращивают экологически чистые овощи с помощью червей стоимостью 1 евро за штуку

В Витебской области остается убрать треть посевов
23 августа 2017 07:51

В Витебской области остается убрать треть посевов

В ПВТ создадут образовательный центр, в котором программисты будут обучаться по израильским технологиям и методикам
22 августа 2017 19:57

В ПВТ создадут образовательный центр, в котором программисты будут обучаться по израильским технологиям и методикам