Хозяйство «Гастелловское» Минского района лидирует по урожайности зерна – 100 центнеров с гектара

Новости Беларуси. Аграрии Минской области – на последних хлебных гектарах. Поставить окончательную точку пока не позволяет погода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Однако, по прогнозам синоптиков, к выходным всё должно исправиться: дожди пройдут, а температура повысится. Теплый ветер подсушит колосья.