В Витебской области старинную усадьбу продали через Интернет за 13,6 млн рублей

Новости Беларуси. Практика электронных торгов в Беларуси набирает обороты. Старинную усадьбу в Миорском районе продали через Интернет за 13 миллионов 600 тысяч рублей.

Это были первые электронные торги недвижимостью в Витебском регионе. Усадьбу выставляли за одну базовую величину. И в итоге цена продажи превысила начальную в 65 раз.

Новый владелец обязуется организовать предпринимательскую деятельность и, при необходимости, отреставрировать памятник архитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.