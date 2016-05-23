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В Витебской области старинную усадьбу продали через Интернет за 13,6 млн рублей

23 мая 2016 14:31
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Новости Беларуси. Практика электронных торгов в Беларуси набирает обороты. Старинную усадьбу в Миорском районе продали через Интернет за 13 миллионов 600 тысяч рублей.

Это были первые электронные торги недвижимостью в Витебском регионе. Усадьбу выставляли за одну базовую величину. И в итоге цена продажи превысила начальную в 65 раз.

Новый владелец обязуется организовать предпринимательскую деятельность и, при необходимости, отреставрировать памятник архитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Аукционы

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