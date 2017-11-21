Президент – о зарплате: можете в январе выплатить 900 рублей населению, с выходом в марте на 1000 рублей

Как доложили главе государства, в этом году создано меньше рабочих мест – 49 тысяч к 70 тысячам в прошлом. Кроме того, количество уволенных превысило численность принятых на работу на 43 тысячи человек. Этот вопрос надо решать. Число занятых в экономике должно расти. Кроме того, нужно выполнить задачу по достижению средней заработной платы в тысячу рублей в среднем по стране.

Новости Беларуси. Для тех, кто хочет работать, нужно создать все условия. Обеспечение занятости и увеличение доходов населения стали одними из важнейших вопросов, которые 21 ноября обсуждали во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На разговор к Президенту были приглашены представители правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В декабре мы выходим на 1000-1020 рублей, правительство должно выйти. Понятно, что в январе мы будем гулять, отдыхать. Поэтому вы можете в январе выплатить 900 рублей населению, февраль – неполный месяц, с выходом в марте на 1000 рублей, а дальше, 2-3-4 квартал, мы должны превосходить тысячу, хоть понемножку. Вот вам задача. Любому правительству. И упаси вас господь эту задачу не выполнять. Я помню ваши здесь рассуждения недавние, как вы стали на защищу банкиров грудью. Тогда денег было для банкиров не жалко. А когда речь идет об учителе, враче, о других работниках – нет денег. Что за противоречие? Я требую обеспечить мало-мальски людей. Я же чувствую и вижу ситуацию человек сегодня готов любую работу выполнять. Тем, кто хочет работать, надо помочь устроиться и заплатить. Поэтому начинайте работать. Вот вам конкретная задача. Я вам по цифрам назвал, как будет формироваться заработная плата в будущем году. Исполняйте. Это железобетонная задача. По занятости мы с вами договоримся в будущем году. Задача – прирасти новыми рабочими местами, неважно какими, человек должен быть занят. Но мы должны ориентироваться на высокопроизводительные рабочие места.

Как раз обеспечение в полном объеме всех социальных выплат и заработной платы – одна из приоритетных задач при формировании проекта бюджета-2018. Как и в предыдущие годы, он сохраняет социальную направленность. Расходы на финансирование образования и здравоохранения растут более высокими темпами по сравнению с другими отраслями.

Александр Лукашенко:

Готовьте проекты бюджета в Палату представителей. Чтобы до 20 мы полностью закончили эту работу. Основная работа проделана хорошая, все просчитано, нормально. Единственное – заземлитесь, соскочите с верхотуры на землю. Люди хотят нормально жить. Вы посмотрите, что у нас пенсионеры имеют, что у нас имеет средний перс нал медицинский, даже врачи. На них же страна держится. А мы начинаем рассуждать. Где попало нужно сэкономить, но им зарплату добавить.

Как отмечают в правительстве, в целом в белорусской экономике сейчас наметился некоторый рост, но оснований для самоуспокоенности нет. На данный момент выполнены 5 из 7 показателей экономической эффективности. Достигли роста ВВП, экспорта, производительности труда. Также удалось сдержать инфляцию.