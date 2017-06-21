Новости экономики за 21.06.2017

Новости Беларуси. Беларусь принимает крупный международный промышленный форум Expo-Russia Belarus. Основные участники – представители малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они презентуют инновационные разработки в различных сферах: энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении. Для предпринимателей это еще одна возможность найти покупателя или инвестора. «EXPO-RUSSIA BELARUS 2017»

Сама выставка и бизнес-форум – это дополнительный импульс торгово-инвестиционному сотрудничеству между государствами. Запланированы более 400 деловых переговоров. Если в 2015 году стороны заключили более 60 контрактов, то в 2017 этом организаторы намерены превзойти результат.

Виталий Жук, начальник отдела по рекламно-издательской деятельности, информации и связям с общественностью Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:

Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты по своей работе более 50% организует деловых визитов и приемов с нашими партнерами с российской стороны. У нас заключено более 70 соглашений, и это живые рабочие соглашения, которые реализуются ежемесячно. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Минск и Пекин открывают новые горизонты сотрудничества: сельское хозяйство, инновации, туризм. Сразу несколько соглашений подписали 21 июня Минское отделение белорусской торгово-промышленной палаты и Комитет содействия международной торговле, а также Ассоциация по торговле и услугам Пекина. Документы скрепили подписями представители двух стран на бизнес-форуме. В составе делегации из Поднебесной – около 20 компаний, которые к тому же заинтересованы в совместных проектах в сферах пищевой промышленности и медицины.

Люсия Ли, заместитель председателя Подкомитета китайского Комитета Содействия международной торговле в Пекине:

Отношения между Китаем и Беларусью имеют большое значение. Пекин и Минск – это дружественные города. Я уверена, что благодаря этим соглашениям мы продолжим плодотворное сотрудничество между нашими странами, в том числе и на фоне строительства индустриального парка «Великий камень».

Александр Федорчук, генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»:

Мы рассчитываем, что будет хорошая наполняемость и переговоров, и контактов. Тем более, в первые месяцы 2017 года продемонстрировали позитивную динамику увеличения товарооборота по сравнению с прошлым годом. Р ассчитываем, что сегодняшним мероприятием мы внесем определенный вклад и в этом направлении. Только за первые 2 месяца 2017 года товарооборот между Беларусью и Китаем составил более 430 миллионов долларов. Это +130 % процентов к аналогичному прошлогоднему периоду. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА

В течение года в стране обещают новый инструмент для иностранного капитала. На финансовом рынке страны появится новый вид ценных бумаг. Человек, не желающий разбираться в тонкостях работы фондового рынка, может стать инвестором, вступая в инвестфонды. А уже их работу будут вести люди со спецподготовкой. Это сократит до минимума риски небольших вкладчиков.