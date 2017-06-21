Новости экономики за 21.06.2017
Новости Беларуси. Беларусь принимает крупный международный промышленный форум Expo-Russia Belarus. Основные участники – представители малого и среднего бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они презентуют инновационные разработки в различных сферах: энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении. Для предпринимателей это еще одна возможность найти покупателя или инвестора.
«EXPO-RUSSIA BELARUS 2017»
Сама выставка и бизнес-форум – это дополнительный импульс торгово-инвестиционному сотрудничеству между государствами.
Запланированы более 400 деловых переговоров.
Если в 2015 году стороны заключили более 60 контрактов, то в 2017 этом организаторы намерены превзойти результат.
Виталий Жук, начальник отдела по рекламно-издательской деятельности, информации и связям с общественностью Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Минское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты по своей работе более 50% организует деловых визитов и приемов с нашими партнерами с российской стороны. У нас заключено более 70 соглашений, и это живые рабочие соглашения, которые реализуются ежемесячно.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Минск и Пекин открывают новые горизонты сотрудничества: сельское хозяйство, инновации, туризм. Сразу несколько соглашений подписали 21 июня Минское отделение белорусской торгово-промышленной палаты и Комитет содействия международной торговле, а также Ассоциация по торговле и услугам Пекина.
Документы скрепили подписями представители двух стран на бизнес-форуме.
В составе делегации из Поднебесной – около 20 компаний, которые к тому же заинтересованы в совместных проектах в сферах пищевой промышленности и медицины.
Люсия Ли, заместитель председателя Подкомитета китайского Комитета Содействия международной торговле в Пекине:
Отношения между Китаем и Беларусью имеют большое значение.
Пекин и Минск – это дружественные города.
Я уверена, что благодаря этим соглашениям мы продолжим плодотворное сотрудничество между нашими странами, в том числе и на фоне строительства индустриального парка «Великий камень».
Александр Федорчук, генеральный директор унитарного предприятия «Минское отделение БелТПП»:
Мы рассчитываем, что будет хорошая наполняемость и переговоров, и контактов. Тем более, в первые месяцы 2017 года продемонстрировали позитивную динамику увеличения товарооборота по сравнению с прошлым годом. Р
ассчитываем, что сегодняшним мероприятием мы внесем определенный вклад и в этом направлении.
Только за первые 2 месяца 2017 года товарооборот между Беларусью и Китаем составил более 430 миллионов долларов. Это +130 % процентов к аналогичному прошлогоднему периоду.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
В течение года в стране обещают новый инструмент для иностранного капитала. На финансовом рынке страны появится новый вид ценных бумаг. Человек, не желающий разбираться в тонкостях работы фондового рынка, может стать инвестором, вступая в инвестфонды. А уже их работу будут вести люди со спецподготовкой. Это сократит до минимума риски небольших вкладчиков.
Валерий Бороденя, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам:
Это инструмент, который может позволить любому человеку, даже тому, который не имеет большого желания разбираться в перипетиях фондового рынка, изменениях индекса, становится инвестором, вступая в инвестиционные фонды, покупая ценные бумаги инвестиционных фондов.
Доллар растет шестые торги подряд, и 21 июня буквально рванул вверх: +2 копейки. Курс на завтра – 1.92.
За его стремительным взлетом последовал евро, также +2 копейки. 22 июня по Нацбанку 2 рубля 14 копеек. Российский рубль продолжает системно падать. За сегодня -3,5 копейки за 100. В итоге за российскую валюту дают 3 рубля 20 копеек.