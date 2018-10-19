Новости экономики за 19.10.2018
Новости Беларуси. Всемирный банк приступает к исследованию белорусского бизнеса, БелАЭС ищет таланты среди выпускников ВУЗов, а Гомсельмаш укрепляет позиции на рынке Украины. Обзор деловых новостей пятницы в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕБРР, ЕИБ и Всемирный банк приступают к исследованию бизнеса в Беларуси
АТОМНЫЕ КАДРЫ
Представители БелАЭС встретились со студентами старших курсов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Цель – первыми увидеть и заинтересовать самых перспективных учащихся. Подобные встречи-собеседования проходят уже несколько лет, и каждый раз штат БелАЭС пополняется новыми кадрами.
Андрей Путинцев, начальник цеха тепловой автоматики и измерений БелАЭС:
В первую очередь я, как руководитель подразделения, стремлюсь, чтобы на предприятие пришли именно те, кто хочет связать свою жизнь с атомной энергетикой.
На новом месте молодых специалистов ждет не только перспективная работа, но и полный соцпакет, достойная зарплата и служебное жилье.
НОВЫЙ ДИЛЕР
Гомсельмаш подписал дилерское соглашение с одним из лидеров на рынке техники для бизнеса и агросектора в Украине. Теперь торгово-сервисной сетью предприятия по всей стране будут представлены гомельские комбайны.
Также клиенты получают доступ к выездному и стационарному гарантийному и сервисному обслуживанию. Старт продаж запланирован на ноябрь.