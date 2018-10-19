Новости экономики за 19.10.2018

Представители БелАЭС встретились со студентами старших курсов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Цель – первыми увидеть и заинтересовать самых перспективных учащихся. Подобные встречи-собеседования проходят уже несколько лет, и каждый раз штат БелАЭС пополняется новыми кадрами.

Новости Беларуси. Всемирный банк приступает к исследованию белорусского бизнеса, БелАЭС ищет таланты среди выпускников ВУЗов, а Гомсельмаш укрепляет позиции на рынке Украины. Обзор деловых новостей пятницы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Путинцев, начальник цеха тепловой автоматики и измерений БелАЭС: В первую очередь я, как руководитель подразделения, стремлюсь, чтобы на предприятие пришли именно те, кто хочет связать свою жизнь с атомной энергетикой.

На новом месте молодых специалистов ждет не только перспективная работа, но и полный соцпакет, достойная зарплата и служебное жилье.

НОВЫЙ ДИЛЕР

Гомсельмаш подписал дилерское соглашение с одним из лидеров на рынке техники для бизнеса и агросектора в Украине. Теперь торгово-сервисной сетью предприятия по всей стране будут представлены гомельские комбайны.