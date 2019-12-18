Новости экономики за 18.12.2019
Новости Беларуси. Почему жилье для многодетных семей станет доступнее? Как изменились реальные доходы белорусов? Кто окажет финансовую поддержку инвестпроектам малого бизнеса? Почему мировые цены на драгметалл палладий обновили исторический максимум? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
ЖИЛЬЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
Жилье для многодетных семей станет доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий Указ подписал Президент.
В соответствии с документом в ближайшие два года предусмотрено строительство домов на перспективных площадках в микрорайонах Сокол, Чижовке, вблизи деревни Зацень. Предусмотрена также продажа уже возведенного жилья и оказание господдержки при строительстве.
Таким образом планируется сократить очереди многодетных семей в Минске и выполнить требования главы государства о направлении их с 2021 года на строительство жилья в течение одного года с даты постановки на учет нуждающихся. Сейчас в этом списке почти 6 тысяч семей.
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛИ НА 6,6 %
Реальные доходы белорусов за 10 месяцев выросли на 6,6 %. В общем объеме денежных доходов граждан зарплата составила 64 %. Месяц назад Белстат отчитался, что белорусы с начала 2019 года стали богаче на 6,8 %.
Реальные денежные доходы – это то, что осталось на руках после уплаты всех налогов, сборов и взносов, пересчитанные на инфляцию. Это один из наиболее объективных показателей изменения уровня жизни. Темп роста доходов населения в уходящем году в два раза превышает запланированный. Указом о прогнозе социально-экономического развития страны было предусмотрено, что показатель вырастет по итогам года на 3,2 %.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПАЛЛАДИЙ ОБНОВИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ
Цена на редкий металл палладий побила исторический рекорд. Унция на торгах стоила более 2 тысяч долларов. В течение года стоимость палладия выросла на 57 %. Эксперты допускают, что в начале 2020 года унция палладия может стоить около 2,5 тысяч долларов.
Стремительное удорожание палладия объясняют растущим спросом на драгметалл в мире. Запасы с каждым годом сокращаются. Чаще всего палладий применяется в автомобильной и химической промышленности. Также используется в электроэнергетике, при изготовлении ювелирных украшений и медицинского оборудования.
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