«Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики». О чём говорили на Совете по развитию предпринимательства

Новости Беларуси. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Минской области в 2019 году увеличилось более чем на 2,5 тысячи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это отметили на Совете по развитию предпринимательства. Всего в регионе в настоящее время функционирует около 60 тысяч частных организаций. Больше всего – в Минском районе. Особой популярностью по-прежнему пользуется сфера услуг – она составляет около 80 %.

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:

Бизнес в Минской области – один из драйверов экономики, который должен и впредь развиваться. У нас поставлена задача (все знаете – главы государства) – 100 млрд долларов ВВП в 2025 году. Наверное, это один из главных локомотивов выполнения этого показателя.

Сергей Найдович, заместитель председателя Минского областного совета по развитию предпринимательства:

К нам обращается больше тех людей, которые хотели бы начать свое дело с первой маленькой ступени как самозанятые. Раньше такой возможности не было. Сейчас мы видим, какой идет посыл, сколько много людей этим пытаются заниматься – и не то, что пытаются – они уже начинают заниматься. Активно содействуют открытию своего дела на Вилейщине. Здесь с начала года открылось 23 частных предприятия, преимущественно торговой и производственной сфер. Они выпускают около 30 % продукции, идущей на экспорт.