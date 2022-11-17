Новости экономики на РТР-Беларусь за 17.11.2022

Новости Беларуси. О повышении в Беларуси минимальной заработной платы. Сколько проверок провели контролирующие и надзорные органы и как изменится законодательство в данной сфере? Подробности в экономическом обзоре в программме «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Минимальная заработная плата в Беларуси вырастет на 14,5 % Минимальная заработная плата в Беларуси увеличится с 1 января 2023 года. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, она вырастет на 14,5 % и составит 554 рубля. В последний раз минималка менялась в октябре. Тогда рост составил 88 копеек. Этот экономический показатель определяет самую маленькую сумму оплаты труда в стране, меньше которой работодатель не имеет права платить сотрудникам. При этом данное требование не действует при заключении договоров подряда.

Проверок в Беларуси стало на 20 % меньше Контролирующие и надзорные органы Беларуси за девять месяцев провели более 6,2 тысячи проверок. Такие данные приводят в Комитете госконтроля. Эта цифра сократилась почти на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом увеличилось количество мероприятий технического характера. В данной сфере совершенствуется законодательство – подготовлен проект указа, который предусматривает введение единого порядка для их проведения, обжалования и сроки. Также планируется изменить положение о порядке проведения мониторингов. Одно из предложений – применять административную ответственность к субъекту только в случае неустранения им нарушений.

17 тысяч белорусско-китайских автомобилей сошли с конвейера в 2022-м 15 машин в час. Китайско-белорусское производство легковых автомобилей вышло на запланированные мощности. С начала года предприятие уже выпустило 17 тысяч единиц техники. В планах по итогам 2022-го выйти на 25 тысяч. 80 % продукции отгружается на экспорт. В основном в Россию. Не обошлось и без трудностей из-за давления Запада, а также эпидемиологической ситуации: пришлось перестраивать логистические цепочки. Сейчас завод работает стабильно, по итогам 10 месяцев рентабельность составила почти 6 %. За 5 лет работы в нашей стране предприятие создало 10 автосалонов и 17 сервисных центров. И о том, как изменились курсы валют на торгах.