Новости экономики за 17.01.2017

Новости Беларуси. IT-технологии, нефтепереработка, транспорт. Именно в этих сферах, как утверждают в Министерстве труда, самые высокооплачиваемые вакансии в Беларуси.

Зарплату там предлагают без малого 900 рублей в месяц.

На какие профессии также высокий спрос, узнаем в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МОЖНО ВЫБРАТЬ

Наниматели ищут более 18 тысяч специалистов на зарплату без малого 400 рублей и почти столько же рабочих, предлагая вознаграждение в среднем 345 рублей. К слову, самая высокая средняя зарплата для рабочих вакансий – в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры: 460 рублей в месяц. Работу с зарплатой 450 рублей можно найти в производстве машин и оборудования.

Больше всего свободных мест для обладателей рабочих специальностей в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов – 2270 предложений на начало января.

Средняя зарплата – без малого 340 рублей.

В ПОИСКАХ ИНВЕСТОРА

Количество станций техосмотра в стране увеличится. Строительство дополнительных линий позволит не только сократить временные затраты автовладельцев на поездку и процедуру прохождения государственного технического осмотра, но и даст возможность собственнику станции получать стабильный доход.

Например, при диагностической станции можно разместить дополнительные услуги, такие как СТО, мойка, магазин.

Сегодня в стране работают 225 станций техосмотра.

МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ

Белорусы стали чаще покупать новые автомобили. Без малого 27 тысяч было продано в 2016 году официальными дилерами популярных марок.

Белорусская автомобильная ассоциация определяет рост в 2,4% по сравнению с 2015 годом.

Потребитель сегодня ищет лучшее соотношение цены и внедорожного качества. Отчасти этим объясняется перераспределение спроса в сторону бюджетников и кроссоверов. Спрос на автомобили, особенно к концу прошлого года, удалось увеличить в том числе и за счет проводимых акций, бонусов и распродаж.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже

доллар снизился почти на 0,5 копейки. Курс на завтра – 1,95. Евро прибавил 2/3 копейки, 18 января по Нацбанку 2,07.

Российский рубль укрепился на пару пунктов и за 100 российских дают 3 рубля 28 копеек белорусских.